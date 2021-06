Come cambia il piano vaccini dopo lo stop all'uso di Astrazeneca per gli under 60

"In questo momento con le forniture siamo lisci lisci" ha spiegato il commissario Figliuolo. 15 milioni di vaccini Astrazeneca saranno utilizzati per vaccinare anche con la seconda dose tutti gli over 60.

Dopo lo stop al vaccino AstraZeneca per gli under 60 il commissario per l'emergenza coronavirus Francesco Figliuolo ha assicurato che la campagna, pur se con qualche aggiustamento, procederà senza particolari ricadute sul suo andamento. Ricordiamo che:

Astrazeneca sarà utilizzato solo per over 60 (mancano 3 milioni di somministrazioni secondo il commissario Figliuolo);

Verrà proseguita con una "vaccinazione eterologa" il richiamo per gli under 60 che hanno fatto la prima dose con Astrazeneca, ovvero verranno utilizzati i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna);

Nessuna decisione è stata presa per vaccino Johnson&Johnson.

Secondo i dati del ministero della Salute su oltre 7 milioni di sessantenni solo il 32% ha completato il ciclo vaccinale, una percentuale che sale appena al 39% tra i 6 milioni di settantenni. A costoro sarranno destinate le 9.5 milioni di dosi Astrazeneca che da qui a settembre si someranno a quelle già presenti. In totale 15 milioni di vaccini Az che saranno utilizzati per vaccinare anche con la seconda dose tutti gli over 60.

"E se le dosi di Astrazeneca dovessero avanzare andranno ai paesi Covax" spiega il Commissario Francesco Figliuolo. Ci sono potenzialmente 3,5 milioni di over 60 da vaccinare con entrambe le dosi e 3,9 con la seconda, serviranno 10,9 milioni di dosi. "in teoria - ha detto - impiegheremmo quasi tutto il potenziale. E se dovessero rimanere delle dosi saranno credo utilmente impiegate per i paesi Covax, con le prescrizioni sanitarie previste in quei paesi".

E le ricadute sul piano vaccinale dell'uso dei vaccini a mRna per le seconde dosi non dovrebbero avere impatti su quanto programmato. "In questo momento con le forniture siamo lisci lisci - spiega il commissario - se ci saranno altri intoppi si rivedranno i piani. Io non faccio fosche previsioni, sono convinto che per fine settembre riusciremo a chiudere la partita".