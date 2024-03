La strage degli uccelli canori: 400mila esemplari uccisi per finire nei ristoranti

Oltre 400mila esemplari di uccelli canori sono stati uccisi dalla criminalità organizzata a Cipro, per poi essere rivenduti sul mercato nero ai ristoranti per essere consumati come piatto locale. Un numero scioccante che emerge da un rapporto di BirdLife Cyprus, redatto assieme alla britannica Royal Society for the Protection of Birds (Rspb) e alla Committee Against Birds Slaughter (Cabs): soltanto nell'autunno del 2023 sono 435mila gli uccelli canori catturati per finire in tavola. Sebbene negli ultimi dieci anni il numero delle catture abbia registrato una tendenza al ribasso, l’anno scorso ha segnato un aumento di 90.000 unità rispetto al 2022.

La strage degli uccelli canori a Cipro

I cacciatori di frodo utilizzano esche e altoparlanti che riproducono il canto degli uccelli per attirare i piccoli esemplari, tra cui pettirossi, capinere e passeri, a nidificare nei cespugli o nei frutteti, dove li poi catturano con reti antinebbia o rami ricoperti di colla. Gli esemplari vengono poi venduti attraverso il mercato clandestino ai ristoranti per essere serviti in una pietanza, l'ambelopoulia, preparata con uccelli canori in salamoia o bolliti.Cipro è una tappa per molti uccelli che ogni anno intraprendono grandi migrazioni autunnali tra l'Europa e l'Africa. Nonostante la pratica di catturare gli uccelli canori per il consumo umano sia stata bandita a Cipro nel 1974, questa continua a essere praticata illegalmente e su scala industriale. Circa 20 anni fa, ogni anno venivano catturati in questo modo più di 2 milioni di uccelli, di cui più di 10 milioni uccisi negli anni ’90. Da allora, le autorità di contrasto a Cipro hanno collaborato con BirdLife Cyprus, Cabs e Rspb per ridurre il numero di uccelli uccisi.

All’inizio della stagione di caccia nell’autunno scorso, i mezzi dell’unità antibracconaggio della Sovereign Base Area (Sba) sono stati notevolmente ridotti. Il rapporto accusa: "Questa stagione rappresenta un buon caso di studio di ciò che può accadere quando le risorse della polizia vengono rimosse o reindirizzate dalle azioni di deterrenza". Mark Thomas, capo delle indagini della Rspb, ha affermato che i cacciatori organizzati continuano a realizzare enormi profitti con pochi rischi. "Non possiamo permettere che i progressi che abbiamo fatto vengano annullati e che i livelli scioccanti di uccisioni di uccelli canori ritornino ai livelli abominevoli che vedevamo una volta. È fondamentale la collaborazione con la polizia - ha concluso -. Per due decenni, la nostra partnership internazionale ha dimostrato che possiamo lavorare insieme per contrastare questa attività criminale attraverso un’azione diretta sul campo, supportata da azioni coercitive. Tuttavia, quest’autunno dimostra che c’è ancora molto da fare".