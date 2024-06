Strage di Ustica, parla l'ex militare francese: "Così la Francia negò i tracciati radar all'Italia"

La Francia era in possesso di informazioni che negò all'Italia, secondo ordini che venivano dall'alto. Sembrerebbe questo il fulcro di quanto emerso nelle nuove rivelazioni sulla strage di Ustica rese da un ex addetto militare dell'ambasciata di Francia a Roma. A raccogliere le dichiarazioni inedite è Massimo Giletti per lo speciale "Ustica: una breccia nel muro", che andrà in onda su Rai 3 martedì 25 giugno alle ore 21:20.

L'ex militare sostiene che quando l'Italia chiese le informazioni ai francesi la riposta fu che i radar della base di Solenzara, in Corsica, relativi alla sera del 27 giugno 1980, semplicemente non erano in funzione.

"Mi fu detto di riferire che la base era chiusa e il radar di Solenzara era in manutenzione". Tutto, secondo quanto riferito a Giletti, sarebbe avvenuto per telefono. "Il radar era fermo?", chiede il giornalista. "È quello che mi è stato detto di riferire allo Stato Maggiore italiano ed è quello che ho fatto".

Un'informazione falsa, perché come ha dimostrato la procura di Roma ormai 10 anni fa, quella sera di giugno del 1980 la base francese di Solenzara era aperta e operativa.

Un anno fa le dichiarazioni di Giuliano Amato

L'aereo Dc-9 della Itavia che il 27 giugno 1980 si spezzò nei cieli di Ustica, precipitando nel mar Tirreno e uccidendo le 81 persone a bordo senza lasciare alcun superstite, fu distrutto per errore da un missile francese destinato ad uccidere il dittatore libico Muammar Gheddafi. A dichiararlo in un'intervista dello scorso settembre è stato l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, che innescando una scia di nuove polemiche ha reso una versione che converge sulla testimonianza resa nel 2007 dall'ex presidente della Repubblica e capo del governo all'epoca della strage, Francesco Cossiga.

"Su questa tragedia la Francia ha fornito ogni elemento in suo possesso ogni volta che le è stato chiesto, soprattutto nel quadro delle inchieste condotte dalla giustizia italiana. Restiamo ovviamente a disposizione per lavorare con l’Italia se ce lo chiederà", aveva fatto sapere l'Eliseo poche ore dopo le dichiarazioni di Amato.

"Manca un pezzo di verità"

A pochi giorni dal 44esimo anniversario, i responsabili della strage continuano ad essere senza nome. "Purtroppo avviene tutto troppo tardi, ma chi finalmente ha voglia di raccontare il ruolo che ha avuto, visto che sono anche uomini delle istituzioni, farebbe solo il proprio dovere", dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime, che su quell'aereo perse il fratello maggiore.

"Continuiamo a dire che manca un pezzo di verità perché manca solo l'autore materiale o gli autori dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace, come ci consegna nel '99 un giudice della Repubblica ossia il giudice Priore nella sua ordinanza. Sono passati altri 25 anni, aspettiamo la possibilità di leggere tutta la verità sugli autori materiali".

"Dopo 16 anni, la magistratura ha riaperto nel 2008 le indagini dopo le dichiarazioni di Cossiga ma ancora non sono concluse", ricorda l'Associazione dei familiari per tornare a lanciare un appello: "Un'altra nostra richiesta, in questi giorni, è chiudere le indagini e consegnare le cose fatte finora: le parti devono conoscere e poter giudicare le attività svolte".