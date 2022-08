I numeri degli stranieri presenti in Italia

Il tema dell'immigrazione e della presenza degli stranieri in Italia è preponderante durante questa campagna elettorale, in vista del voto del 25 settembre. Lo stop agli sbarchi dei migranti sulle nostre coste è ormai un vecchio cavallo di battaglia del centrodestra e in particolare della Lega. Facendo leva sui sentimenti legati alla paura e all'insicurezza, i leader di Forza Italia, Lega e Fratella d'Italia propongono misure draconiane per contrastare l’immigrazione irregolare e gestire i flussi legali di immigrazione, come previsto dal programma elettorale del centrodestra di 15 punti.

Ma come stanno realmente le cose? Secondo una recente analisi dell'Ispi, il numero degli stranieri irregolari non supera di molto quello dei regolari. Dopo aver incrociato i dati dell'Istat e della Fondazione Ismu, Ispi ha constatato che solo nel 2021 ci sono stati oltre 10 milioni di arrivi di stranieri in Italia, di cui solo 5,53 milioni risultano irregolari. Si tratta di un dato leggermente inferiore rispetto a quello registrato l'anno precedente, il 2020, quando gli irregolari sono stati 5,56 milioni di persone (come quelli del 2019), a fronte di 5,04 milioni di arrivi regolari. Questo periodo è stato bollato dalla destra come quello della "grande invasione". C'è un altro elemento da sottolineare, che contraddice la narrativa del centrodestra: negli ultimi dieci anni, il numero degli arrivi è rimasto sostanzialmente stabile con una lieve flessione negli ultimi due anni.

Tra l'1 gennaio e l'11 agosto di quest'anno, sulle coste italiane sono sbarcati 45.664 migranti, il 40,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono inoltre 6.070 i minori stranieri non accompagnati (+8,3%) mentre sono 137 gli scafisti arrestati (+41,2%). È quanto emerge dal "Dossier Viminale", pubblicato in occasione del tradizionale Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ferragosto.

I paesi di partenza risultano Libia (24.809), Tunisia (12.536), Turchia (7.039), Algeria (620) e Libano (595). Quanto alla nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, il 20,5% risulta originario della Tunisia, il 19,3% dell'Egitto, il 16,7% del Bangladesh, il 7,8% dell'Afghanistan, il 6,2% della Siria, il 4% della Costa d'Avorio, il 3,2% dall'Eritrea.