I messaggi misteriosi su papa Benedetto XVI apparsi sulle spiagge italiane

Dei messaggi singolari sono apparsi sopra alcune spiagge italiane, con degli striscioni agganciati alla coda di un piccolo aereo. Il protagonista: papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, morto il 31 dicembre 2022. Di solito, con queste modalità si pubblicizza qualcosa o si punta a impressionare qualcuno con un messaggio da leggere direttamente in cielo. In questo caso, il contenuto è singolare, di tipo politico-religioso e decisamente criptico.

I messaggi su Benedetto XVI sulle spiagge: il significato

Come riporta RavennaToday, intorno all'ora di pranzo le spiagge della Riviera Romagnola, dal Ravennate fino a Cesenatico e nel Riminese, hanno assistito al passaggio da nord verso sud di un aereo con uno striscione attaccato alla coda. Sopra, la scritta a caratteri cubitali: "Benedetto XVI era in sede impedita".

Messaggi aerei di questo tipo sono comparsi su diversi litorali italiani a partire dallo scorso mese di luglio sul litorale laziale, e poi ancora all'inizio di agosto. Stavolta, quindi, è toccata alla Romagna. I finanziatori delle "campagne pubblicitarie" precedenti erano stati già indicati da Andrea Cionci, scrittore e autore del libro "Codice Ratzinger", in un’associazione no profit di avvocati che prende il nome di "Arbitrium - pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili".

Cionci spiega che ci sarebbero errori nella dichiarazione di dimissioni in latino di Benedetto XVI, ed è convinto che quanto capitato nel 2013 in Vaticano, vale a dire l'abdicazione di Benedetto XVI, sia stata una finta abdicazione. Di conseguenza, secondo Cionci, papa Francesco sarebbe papa in modo illegittimo. In particolare, secondo questa corrente di pensiero - in voga tra i gruppi ultra-tradizionalisti cattolici -, Papa Ratzinger sarebbe stato forzato a dimettersi. Da qui quindi il messaggio "Benedetto XVI era in sede impedita", nel gergo tecnico canonico.

Il libro di Cionci è stato pubblicato da Byoblu Edizioni, casa editrice connessa a un sito e a un canale YouTube che spesso diffonde notizie infondate con toni e argomenti complottisti. La teoria presentata nel libro di Cionci è stata smentita negli anni da diversi esperti, oltre che trasversalmente da sostenitori di papa Francesco e da cattolici più tradizionalisti.

