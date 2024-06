Scatta l'allerta arancione per il vulcano Stromboli: cosa sta succedendo

Sale il livello di allerta per il vulcano Stromboli, passata da gialla arancione come fa sapere la Protezione civile in una nota. La decisione è scattata in seguito delle segnalazioni e delle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino. Da domenica 23 giugno è infatti iniziata una fase eruttiva "con un trabocco lavico sulla Sciara del Fuoco, frequenti esplosioni nell'area craterica sud e un aumento dell’ampiezza media del tremore vulcanico", spiega il Dipartimento di Protezione civile.

A causa di questa attività eruttiva è stata quindi convocata una riunione cui ha partecipato anche il primo cittadino di Lipari, Riccardo Gullo. "Il sindaco sarà costantemente informato sull'evoluzione della situazione in modo da poter garantire una costante informazione alla popolazione, a cui si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità locali".

"Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni - sottolinea ancora nella nota la Protezione Civile - persiste una situazione di potenziale disequilibrio del vulcano".

