Lo studente rimprovera Papa Francesco: "Smetta di usare parole offensive contro comunità Lgbtq"

Fascia arcobaleno e pochi giri di parole, Jack Lorenz Acebedo Rivera, studente di Manila, si è rivolto a Papa Francesco chiedendo: "Per favore, smetta di usare un linguaggio offensivo nei confronti della comunità Lgbt, provoca dolore".

"Io stesso sono vittima di bullismo e stigmatizzazioni per il mio essere bisessuale, per la mia identità, e per essere figlio di una madre single. La prego - ha proseguito il giovane - consenta il divorzio nelle Filippine", l'unico Paese - escluso il Vaticano - in cui è ancora illegale. Lo scambio si è tenuto nel corso si un incontro online via Zoom dal titolo "Costruire ponti attraverso l'Asia-Pacifico", organizzato dalla Loyola University tra il Pontefice e alcuni studenti.

"Prima di questa videoconferenza mi è stato chiesto di non indossare questa fascia" - ha aggiunto Jack Lorenz Rivera - mi hanno detto che è politica. Io penso che questa conversazione debba essere improntata sulla politica, esattamente come lo è tutto quello che ci circonda".

La risposta del Papa

L'evidente riferimento del ragazzo alle uscite di Bergoglio sulla "frociaggine" - "ce n'è troppa nei seminari", disse, per poi ribadire "è in Vaticano" - non ha però trovato una risposta esplicita da parte del Papa, che si è limitato ad appuntare i temi portati alla sua attenzione dagli studenti. Nella sua risposta ha poi parlato di "profonde discriminazioni radicate nella mente delle persone" senza però fare alcun riferimento specifico all'accusa di linguaggio offensivo verso la comunità gay.