Stupro di Palermo: perché i video in cui un indagato si difende potrebbero essere fake

Su TikTok sono diventati virali alcuni video pubblicati da un profilo che almeno all’apparenza sembrerebbe appartenere a Christian Maronia, uno dei sette giovani indagati per lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo, anche se, come vedremo tra poco, ci sono diversi motivi per dubitare dell’autenticità dei filmati (e dello stesso profilo). Nei video in questione (ora cancellati) si vede un ragazzo che balla e muove le labbra accompagnato dalla musica, mentre sullo sfondo compaiono delle scritte in cui Maronia sembra difendersi dalle accuse che lo hanno travolto: "Con che coraggio la gente insulta gli innocenti"; "quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata ma non sa che sei stato trascinato dai tuoi amici". E ancora: "Io non mi ritengo colpevole di nulla e molti di voi continuano a insultare sia su questo profilo che su quell'altro. Può far male".

I filmati sono stati pubblicati tutti nelle ultime ore, quando però Maronia era già in carcere. A metterli on line, questo è assodato, non può essere stato il giovane indagato dal momento che non aveva accesso ai social. I video in questione in realtà sembrano presi da un altro profilo, sempre riconducibile a Christian Maronia e che però a differenza del primo sembra autentico. In questo secondo account in effetti compaiono gli stessi video che sono diventati virali nelle ultime ore, ma senza le didascalie in cui il giovane si difende dalle accuse. Non solo. Questi filmati sono stati pubblicati molto tempo prima, circa un anno fa.

In poche parole qualcuno avrebbe scaricato alcuni video pubblicati circa un anno fa dallo stesso Maronia sul suo profilo Tik Tok, li avrebbe rieditati e messi on line. Per generare odio, o forse solo confusione. Le immagini in effetti sono le stesse, a cambiare - oltre alla data - sono solo le didascalie. Qualcuno ha ipotizzato che i video siano stati addirittura pubblicati da qualche conoscente di Maronia, se non addirittura da suoi familiari. Ma la tesi non regge. Se così fosse perché non è stato utilizzato il profilo autentico del giovane, ma invece ne è stato creato uno ex novo? E poi: perché una persona vicina al giovane finito nei guai dovrebbe pubblicare dei filmati che non lo mettono certo in buona luce?

Insomma, si tratta quasi certamente di fake anche se molti utenti - e non solo loro - non se ne sono accorti. Non è tutto. Nelle stesse ore sui social sarebbe spuntato anche un post (probabilmente falso) attribuito all'unico minorenne indagato per il caso dello stupro al Foro Italico. E come spiega Sandra Figliolo su PalermoToday, "per via dell'algoritmo che suggerisce ciò che crede possa interessarci (e alla fine decide al posto nostro cosa vedere), chi accede a questi contenuti viene rimandato anche a profili e video con il nome e cognome della vittima". Rendendola così riconoscibile. Un vero e proprio delirio social dove a dominare sono l'odio e la disinformazione.

