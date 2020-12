Suarez: "Conoscevo prima dell'esame i contenuti della prova d'italiano"

Il bomber uruguaiano è stato interrogato, assistito da un interprete, dal pm di Perugia che indaga sui presunti illeciti commessi per ottenere la cittadinanza italiana in vista di un trasferimento alla Juventus la scorsa estate

Il calciatore uruguaiano Luis Suarez è stato sentito dai Pm di Perugia che indagano sul suo esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Il calciatore è stato ascoltato come persona informata sui fatti in videoconferenza come testimone insieme al suo manager. Secondo quanto anticipato dall'agenzia Ansa il bomber è stato assistito da un interprete ed ha deposto parlando in spagnolo.

Luis Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell'esame. all'università per stranieri.

L'inchiesta ruota intorno alla sua prova d'esame che gli è valsa la certificazione B1 utile per ottenere la cittadinanza italiana in vista di un trasferimento alla Juventus la scorsa estate. Prestito poi non finalizzato.

La Guardia di finanza ha sequestrato nella sede dell'ateneo computer, telefoni e documenti vari nella disponibilità dell'ex rettore Giuliana Grego Bolli, dimessasi alcuni giorni fa, dell'ex direttore generale Simone Olivieri, ora sostituito da Francesco Lampone, dei professori Stefania Spina e Lorenzo Rocca (che alla fine di ottobre ha presentato le sue dimissioni, esecutive da gennaio).

Nell'inchiesta sul presunto esame farsa - per gli inquirenti concordate domande e risposte, anticipate al candidato che avrebbe usufruito di una sessione creata ad hoc - indagati anche il manager della Juventus Fabio Paratici e i legali del club Luigi Chiappero e Maria Turco.

L'interrogatorio di Suarez si è svolto in videoconferenza e sarebbe servito agli inquirenti per ricostruire le dinamiche intorno alla prova d'esame, le lezioni preparatorie e lo scambio di mail con i docenti. Per l'accusa, via mail il calciatore avrebbe ricevuto il pdf con le domande in anticipo.