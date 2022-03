Chi sarà il successore di Figliuolo

Lo stato di emergenza termina tra tre giorni. Tra quattro giorni inizia il graduale addio al Green Pass. Si va verso una soluzione interna per sostituire il generale Francesco Figliuolo. La struttura commissariale per l’emergenza cesserà di esistere. Al suo posto una più tradizionale "Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia". Come sarà composta?

Una parte del personale sarà lo stesso di ora, un'altra parte sarà invece emanazione del ministero della Salute. E' infatti il dicastero guidato da Roberto Speranza quello che dal prossimo gennaio si occuperà da solo dell’approvvigionamento e della distribuzione dei vaccini. Al posto del generale Figliuolo chi ci sarà come figura di riferimento? Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, ha il compito a proporre un nome all'esecutivo.

Secondo varie indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, il probabile successore è un altro generale, Tommaso Petroni. Soluzione interna, perché Petroni al momento guida l’area logistico-operativa della struttura commissariale. Altra ipotesi è quella che riguarda un nome esterno alla struttura commissariale, quello di Maurizio Riccò, attuale comandante logistico dell’Esercito. Il vice del nuovo responsabile della "Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia" arriverà invece dal Ministero della Salute. Pochi i dubbi: sarà Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero condotto da Roberto Speranza.

Da gennaio tutta la gestione dei vaccini anti Covid sarà in capo alla sanità pubblica.