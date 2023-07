Il Sud brucia, morti e migliaia di evacuati

Da Palermo a Lecce, da Catania alla Calabria: metà Italia è sotto la morsa degli incendi. Se il maltempo è la prima causa di danneggiamenti e disagi a Nord, il Sud, dalle prime ore di oggi martedì 25 luglio 2023, è sotto la morsa delle fiamme.

Palermo è circondata dalle fiamme

Situazione particolarmente critica a Palermo dove, dalla notte di ieri, lunedì 24 luglio 2023, le fiamme non hanno risparmiato vegetazione, case, hotel, monumenti e cimiteri. Nelle ultime 24 ore decine di roghi si sono sviluppati tutt'intorno la città e non solo: anche dalla provincia arrivano decine di segnalazioni. Come riporta PalermoToday, squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forestale, carabinieri, polizia, municipale e volontari presidiano tutte le zone interessate dalle fiamme: Capo Gallo, Mondello, Sferracavallo, Barcarello, Boccadifalco, Baida, Poggio Ridente, San Martino, Monreale, Inserra, Cruillas, Tommaso Natale, Villagrazia, Bellolampo, Altofonte.

E sarebbe già di due morti il bilancio delle fiamme che hanno avvolto il palermitano: due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi non distante dall'aeroporto. I cadaveri non sono stati identificati. Sono vittime dell'incendio che da ore divora la zona. Il ritrovamento in Fondo Orsa all'interno di un'abitazione in condizioni molto precarie andata in fiamme. I due avrebbero all'incirca 77 e 75 anni.

Il Comune di Palermo ha istituito il Centro operativo per l'emergenza e ha invitato i cittadini a non uscire per il rischio diossina, mentre gli ospedali sono in difficoltà. Le fiamme hanno minacciato il padiglione B dell'ospedale Cervello che si trova sotto contrada Inserra. Inizialmente si era parlato di evacuazione dei pazienti, ma l'azienda ospedaliera ha spiegato che "l'allarme è rientrato e non ci sono stati danni alla struttura aziendale. Disagi anche al Policlinico. Qui la terapia intensiva polivalente di 17 posti letto della nuova Area di Emergenza ha chiuso i ricoveri per il malfunzionamento degli impianti di condizionamento e trasferito i pazienti: tre sono stati trasferiti in altri ospedali (uno al Civico e due a Termini Imerese) e il resto in altre unità operative dell'azienda ospedaliera universitaria.

E a fare la spesa dell'emergenza incendi ci sarebbe anche una donna, morta nella giornata di ieri a Palermo, perché l'ambulanza che doveva soccorrerla è rimasta bloccata dagli incendi che da ore assediano la città. La donna era stata colta da un malore a San Martino delle Scale, una frazione collinare, ed era stato chiesto l'intervento di un'autoambulanza che però non ha potuto raggiungere la zona a causa dei roghi che divampano sulle alture palermitane.

Ma non è solo il capoluogo di regione a bruciare: alle ore 12 di oggi 25 luglio erano 86 gli incendi in Sicilia, secondo i dati della sala operativa dei vigili del fuoco (5 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 7 Enna, 17 a Messina, 26 a Palermo, uno a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 Trapani). Le situazioni più critiche nelle provincie di Palermo, Trapani, Catania e Messina.

A Catania chiusa l'autostrada e fermo l'aeroporto

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel catanese dove nel pomeriggio di oggi le fiamme sono arrivate a lambire molte aree della città. Sull'autostrada Siracusa-Catania sono stati chiusi gli svincoli in entrata e in uscita, in direzione del capoluogo etneo per il pericolo incendi. E anche la Catania Messina, in direzione del capoluogo etneo, è completamente bloccata. Le fiamme che lambiscono la carreggiata rendono difficile il transito e si sono formate delle lunghe code nei pressi di Aci Sant'Antonio.

Una situazione critica anche per il forte vento che sferza la città. Alle ore 17 e 45 viene reso noto che sono oltre cento gli interventi di soccorso e spegnimento in corso, con 18 squadre dei vigili del fuoco impegnate sul campo. Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato d'urgenza il Centro coordinamento soccorsi che si manterrà operativo fino alla fine dell'emergenza, mentre le fiamme sono segnalate in molte aree della città. La città etnea, data anche la chiusura dell'aeroporto, è al momento isolata così da molti collegamenti con il resto dell'Isola e del Continente.

La Puglia è in fiamme, a Vieste duemila persone evacuate da un hotel

E le fiamme non hanno risparmiato nemmeno la Puglia. Bagnanti e villeggianti sono stati evacuati nell'area di San Cataldo, nel leccese. Le fiamme - fanno sapere dall’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - si sono propagate fino alle abitazioni. Alcune sono state colpite direttamente dal fuoco. I residenti in villeggiatura sono stati da subito invitati ad abbandonare gli edifici, dopo aver disattivato l’erogazione della corrente elettrica e del gas e chiuso porte e finestre. Alcuni tra loro hanno cercato di fornire supporto, utilizzando gli idranti del giardino per domare l’incendio. Altri edifici sono stati sgomberati davanti alla resistenza di coloro che ne volevano sapere di lasciare la propria abitazione. Diversi anziani costretti alle cure degli operatori sanitari, perché a rischio malore e intossicazioni

Ma disagi si registrano anche nel nord della regione, nel Gargano. Sarebbero quasi duemila i turisti evacuati da tre strutture di Vieste, nel foggiano, in località Baia san Felice. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno avvicinando pericolosamente ad alcune strutture ricettive. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Operazioni rese difficili proprio per il forte vento.

Muore tra le fiamme un anziano in provincia di Reggio Calabria

E l'ondata di incendi che si sta abbattendo in tutto il Sud del nostro Paese, averebbe già la sua prima vittima. A Cardeto, comune di 1300 abitanti in provincia di Reggio Calabria, un uomo è morto mentre cercava, probabilmente, di spegnere un incendio. Si tratterebbe di un anziano di 98 anni. Tutta l'area dell'Aspromonte e del reggiano è scossa, dalla mattina di oggi, martedì 25 luglio 2023, da incendi molto intensi che i vigili del fuoco stanno cercando di fronteggiare.

