Emergenza carceri: nel 2024 già 11 suicidi, quasi uno ogni 48 ore

Ha usato le lenzuola per formare un cappio e si è tolto la vita. Così è morto un detenuto nel carcere di Rossano (Cosenza), aveva 35 anni e avrebbe finito di scontare la pena l'anno prossimo. L'episodio è accaduto ieri 25 gennaio ed è reso noto dal sindacato della Polizia penitenziaria Sappe. Quello di Rossano non è un caso isolato. Solo poco prima c'è stato un suicidio a Teramo, prima ancora a Verona. Un elenco lunghissimo in neppure un mese. Secondo i dati diffusi dall'associazione Antigone nei primi 25 giorni dell'anno ci sono stati 29 morti nelle carceri italiane, di cui 11 per suicidio. Significa più di un morto al giorno. I suicidi sono poco meno di uno ogni 48 ore.

"Ormai non passa giorno che non sia funesto nelle carceri, in quella che è una vera e propria carneficina - dice Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria - mentre si aspetta solo di sapere dove sarà la prossima morte autoinflitta nella sostanziale indifferenza della politica maggioritaria".

"Se questo ritmo tragico e mortale dovesse mai proseguire - dicono da Antigone - alla fine dell'anno avremmo un numero impressionante di morti e suicidi. Si tratta di numeri che proiettati nella società libera farebbero accapponare la pelle e urlare all'allarme. E come se in una cittadina di 60 mila abitanti si togliessero la vita 11 persone, una dopo l'altra, in sequenza. Probabilmente sarebbe istituita una commissione parlamentare di inchiesta".

I dati del 2024 non devono però stupire. Proprio Antigone, in report diffuso alla fine del 2023, avevasottolineato la condizione spesso fatiscente delle carceri italiane, il sovraffollamento e le condizioni degradate di vita per detenuti e personale. Pensiamo solo alla capienza degli istituti. Secondo i dati del ministero della Giustizia (aggiornati al 31 dicembre 2023, ndr) i 189 istituti possono ospitare 51.179 detenuti. In realtà i carcerati sono 60.166. Tutti gli istituti a eccezione di quelli in Trentino sono sovraffollati.

"È evidente - secondo De Fazio - tranne forse che al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Governo che non c'è più tempo. Bisogna intervenire subito per affrontare l'emergenza penitenziaria fatta di sovraffollamento detentivo, che sfiora il 130 per cento, di carenze organiche 18mila operatori in meno nella sola Polizia penitenziaria, di deficienze strutturali, infrastrutturali, logistiche e negli equipaggiamenti, di disorganizzazione e di molto altro ancora. Va bene - conclude - la programmazione e i propositi di ampio respiro, ma in un paese che voglia dirsi civile e rispettoso dei diritti umani tutto ciò non può continuare in attesa di, peraltro improbabili, tempi migliori". De Fazio chiede che "l'esecutivo vari immediatamente un decreto carceri per consentire cospicue assunzioni straordinarie, con procedure accelerate, nella polizia penitenziaria e negli altri profili professionali e il deflazionamento della densità detentiva pure attraverso una gestione esclusivamente sanitaria dei detenuti malati di mente e percorsi alternativi per i tossicodipendenti. Parallelamente il Parlamento approvi una legge delega per la riforma complessiva del sistema d'esecuzione penale, la reingegnerizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria".