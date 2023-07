L'Italia dei suicidi in carcere: "Bisogna parlarne di più"

È morto nelle scorse ore Fakhri Marouane. Era ricoverato da settimane al Policlinico di Bari, dopo essersi dato fuoco mentre si trovava nel carcere di Pescara. Il ragazzo, di 30 anni, era testimone al processo per quella che è stata definita la "mattanza" del carcere di Santa Maria Capua Vetere quando, il 6 aprile 2020, decine di detenuti subirono violenza da parte di agenti di polizia penitenziaria. Fakhri era uno di coloro che quelle violenze le aveva subite.

"Il suo suicidio è un fatto tragico - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. L'ennesimo fatto tragico che interessa le carceri italiane dove, dall'inizio del 2023, si sono suicidate già 39 persone detenute. Un numero ancora una volta enorme che prosegue nella scia di quello registrato nel 2022, quando furono 85 le persone a togliersi la vita in un istituto di pena".

"Ancora una volta - prosegue Gonnella - l'arrivo dell'estate sta facendo registrare un aumento di questi episodi. Dall'inizio di giugno se ne contano già 11. L'anno scorso, solo il mese di agosto furono 16. Per questo c'è bisogno di provvedimenti immediati e urgenti: riempire la vita nelle carceri di attività anche in questi mesi, garantendo l'accesso di volontari; dare alle persone detenute la possibilità di effettuare telefonate e videochiamate ogni giorno con i propri cari; contro il caldo garantire la presenza di ventilatori e frigoriferi nelle celle. Il grande numero dei suicidi registrato lo scorso anno aveva acceso l'attenzione sul mondo delle carceri, c'è bisogno di tornare a parlarne e garantire che, questa volta, le buone intenzioni si trasformino in atti concreti", conclude il presidente di Antigone.

Secondo i dati sui suicidi in carcere nel 2022, quasi un terzo delle persone decedute soffriva di patologie psichiatriche. Alcune diagnosticate, altre presunte e in fase di accertamento. In generale in carcere la presenza di persone con disagi psichici è molto alta. Nella maggior parte delle viste svolte da Antigone nelle carceri italiane, il personale denuncia con forza la significativa presenza di persone detenute affette da patologie psichiatriche e l'inadeguatezza delle risorse a disposizione per prenderle in carico adeguatamente.

Il problema è strutturale, basti fare il confronto con quanto accade fuori dagli istituti di pena. Con 0,67 casi di suicidi ogni 10.000 abitanti, l’Italia è in generale considerato un paese con un tasso di suicidi basso, uno tra i più bassi a livello europeo. Secondo il report dell'OMS (Suicide Worldwide-2019), con dati relativi al 2019, il tasso di suicidi in Italia è pari a 0,67 ogni 10.000 persone, ben inferiore ad altre realtà europee come la Francia (1,38); la Germania (1,23); la Polonia (1,13); la Romania (0,97); la Spagna (0,77); e gli UK (0,79). In base a dati del Consiglio d’Europa, l'Italia si colloca invece al decimo posto tra i paesi con il più alto tasso di suicidi in carcere. Mettendo quindi in relazione l'ultimo dato disponibile della popolazione detenuta con quello della popolazione libera vediamo l’enorme differenza tra i due fenomeni: in carcere ci si leva la vita ben 16 volte in più rispetto alla società esterna.