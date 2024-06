Suicidi in carcere: il 2024 è da incubo

Uno stillicidio che fatica a farsi spazio oltre alle brevi di cronaca. Quella dei suicidi dietro le sbarre è un'emergenza reale e poco raccontata. Un detenuto italiano di 34 anni si è suicidato nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'uomo era stato trasferito per motivi di ordine e sicurezza da Carinola, in provincia di Caserta, dove nei giorni scorsi - secondo quanto si apprende - aveva aggredito quattro agenti penitenziari.

Due giorni fa si è tolto la vita in carcere a Ferrara un collaboratore di giustizia: "Lo Stato ha perso due volte. La prima perché non ha saputo salvaguardare una vita umana che gli era stata affidata; la seconda perché non potrà più avvantaggiarsi di un collaboratore di giustizia nella lotta alla malavita organizzata", dice Gennarino De Fazio della Uilpa Polizia Penitenziaria.

42 suicidi da inizio anno

Aldo di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria Spp, va all'attacco e critica la passività del governo: "Forse qualcuno pensa che non intervenendo si svuoteranno le carceri. Il governo e l'amministrazione penitenziaria non sono in grado di contrastare questo stillicidio di vite umane, nessun provvedimento concreto è stato messo in campo per evitare l'amplificarsi del fenomeno che oramai ha assunto livelli record con 42 suicidi dall'inizio dell'anno (più 4 agenti della penitenziaria, ndr). Il cambio di rotta tanto auspicato non vi è stato con questo governo. E' aumentata l'indifferenza ai problemi delle carceri".

Il nuovo decreto

Il tema penitenziario non ha trovato spazio neppure nella campagna elettorale. E' notizia di oggi che il governo Meloni sarebbe finalmente al lavoro sul decreto carceri, modificando il procedimento per i benefici di legge. Niente sconti di pena, ma l'obiettivo è alleggerire i tribunali di sorveglianza, gravati da 200mila richieste all'anno. Il sovraffollamento non si risolve a breve con nuove carceri, ma con pene alternative come la detenzione domiciliare, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società. Oggi dietro le sbarre sono oltre 61mila, con una capienza di 51mila posti. Si predisporrà un albo con tutte le comunità per consentire - a chi ha già i requisiti ma non una casa - di scontare i domiciliari o l'affidamento in prova purché svolga una attività lavorativa. E' un'emergenza poco raccontata, ma reale: spazi in cella sempre più ridotti, letti ammucchiati uno sull'altro, bagno da condividere con sempre più compagni, poche telefonate ai parenti. Aggressioni, suicidi, tentati suicidi, liti: sono questo oggi le carceri italiane. Disagio mentale o tossicodipendenza. La conta delle vittime continua.

Servono più agenti, psichiatri, psicologi, educatori

Servono anche, e presto, assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria rafforzandone la formazione. "Occorre intervenire sull'organizzazione delle carceri, sul numero di psicologi, psichiatri ed educatori, figure di ascolto e di mediazione, ma anche sul numero dei progetti di inclusione sociale, di lavoro", ha spiegato a più riprese Samuele Ciambriello, portavoce nazionale della Conferenza dei garanti locali dei detenuti. "Occorre intervenire sulla concezione educativa che non c'è dentro il carcere. Il carcere non è un male necessario. Occorre intervenire anche sulla coscienza civica rispetto a chi considera il carcere una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza".

Uno Stato che non garantisce la vita delle persone che ha in custodia e quella dei suoi servitori non si può considerare uno Stato civile. Il grado stesso di civiltà di un Paese si misura dalle carceri: non è una frase fatta, al massimo un dato di fatto. Occhi puntati sulle condizioni di vita di chi è dietro lo sbarre è un dovere. Nel 2023, i suicidi sono stati 67. I tentati suicidi ben 156. I numeri del 2024 rischiano di essere molto più pesanti.