"Avete le mani sporche di sangue": Zuckerberg si scusa davanti al Senato per i suicidi social

"Avete sangue sulle vostre mani", ha tuonato il senatore della South Carolina, Lindsey Graham. Le maggiori piattaforme social sono nel mirino del Congresso statunitense per la mancata tutela dei bambini online; accusate, in particolare, di non aver fatto nulla per prevenire o bloccare la diffusione di "challenge" virali su Facebook o Instagram per le quali alcuni bambini si sono tolti la vita o sono rimasti gravemente feriti.

Nella giornata del 31 gennaio si è dunque svolta un'audizione in Commissione Giustizia del Congresso per discutere del tema. Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, sedeva al centro della sala, incalzato dalle domande dei senatori. "Chi hai licenziato per queste violenze? Hai mai compensato qualcuna delle vittime? Perché no?", ha chiesto il repubblicano Josh Hawley. Zuckerberg si è girato verso il pubblico - dove sedevano alcune delle famiglie delle vittime dei "suicidi social" - e si è scusato: "Mi dispiace. Nessuno dovrebbe vivere il dolore che avete attraversato", ha detto.

Zuckerberg ha poi fatto brevemente riferimento agli "investimenti" che la sua azienda sta facendo per prevenire questi incidenti e all’impegno nel fare ulteriori "sforzi" per evitare che si ripetano. All’audizione erano presenti anche i rappresentanti di altre piattaforme social: TikTok ,X, Snap e Discord. La grande assente era invece Google.

Alle parole del fondatore di Meta è seguito un timido applauso, gelato dall'esposizione dei cartelli con le foto delle vittime delle "challenge" da parte dei familiari. L'audizione è arrivata all'indomani dell'ultimo video choc: un 32enne della Pennsylvania è apparso in un video su YouTube con la testa del padre in mano, affermando di averlo decapitato. Video che è stato bloccato solo dopo che aveva superato le diverse migliaia di visualizzazioni.

"Meta progetta deliberatamente funzionalità che creano dipendenza": le accuse

Meta, vera protagonista dell'audizione, è stata citata in giudizio da dozzine di Stati americani che la accusano di aver progettato consapevolmente e deliberatamente funzionalità su Instagram e Facebook che creano dipendenza tra i minori e di non avere saputo, o meglio voluto, proteggere i più piccol idagli abusi online.

"Predatori sessuali", dipendenza, autolesionismo e disturbi alimentari, standard di bellezza irrealistici, bullismo: sono tanti i rischi per i minori sui social, per i quali urge "una regolamentazione", ha detto Zamaan Qureshi, copresidente di Design It For Us, coalizione che sostiene la necessità di piattafome media più sicuri.

"Comprendiamo che sono aziende e devono realizzare profitti. Ma quando ci si trova di fronte a decisioni importanti in materia di sicurezza e privacy, le entrate in termini di profitti non dovrebbero essere il primo fattore che queste aziende prendono in considerazione", ha proseguito Qureshi affermando che "queste aziende hanno avuto l'opportunità di farlo, ma hanno fallito".

L'inchiesta sugli abusi sessuali: "100mila minori molestati ogni giorno"

Da tempo Meta è sotto accusa per le sue politiche di protezione dei minori online, giudicate insufficienti. Numerose testimonianze di ex dipendenti hanno fatto emergere una sistematica sottovalutazione del problema e il mancato impegno nell'intraprendere azioni concrete.

Lo scorso dicembre il Procuratore generale del New Mexico ha aperto un'inchiesta che continua ad arricchirsi di testimonianze e documenti interni all'azienda. Le ultime informazioni, scrive il Guardian, rivelerebbero che circa 100mila bambini ogni giorno sono oggetto di molestie sessuali.

Il quotidiano britannico riporta la testimonianza di un ex ingegnere di Meta, Arturo Béjar, secondo il quale Meta non avrebbe fatto abbastanza per difendere bambini e minori da abusi e contenuti offensivi, pur avendone gli strumenti. In particolare non sarebbe stato fatto nulla dopo il suicidio di Molly Russel, la 14enne britannica che nel 2022 si è suicidata dopo essere stata esposta a molti contenuti che inneggiavano all'autolesionismo e al suicidio. Molly soffriva di depressione e la logica degli algoritmi le avrebbe proposto continuamente post che romanticizzavano la sofferenza e la morte, aggrando la sua condizione psicologica fino a condurla al gesto estremo.

Secondo quanto affermato da Béjar, dopo la tragica morte dell'adolescente britannica, Meta aveva gli strumenti per prevenire che bambini e adolescenti si interfacciassero con contenuti pericolosi, ma la compagnia decise di non agire. Secondo una ricerca condotta dallo stesso Béjar, circa l'8,4% degli adolescenti di età compresa tra 13 e 15 anni avrebbe visto atti di autolesionismo su Instagram anche durante la scorsa settimana,.