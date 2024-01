Suicidio assistito: il Veneto è la prima regione in Italia a discutere una legge (che spacca il centro-destra)

Il Consiglio regionale del Veneto ha aperto oggi, 16 gennaio, la prima discussione su una proposta di legge regionale che possa regolamentare il suicidio medicalmente assistito.

Il Veneto potrebbe quindi essere la prima regione italiana a dotarsi di una legge che stabilisca tempi certi per la valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito da parte di malati terminali che rispondano a una serie di requisiti fissati dalla Consulta.

Il suicidio assistito è già stato reso legale da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, ma mancano ancora leggi nazionali o locali che ne regolino modalità e tempistiche.

La proposta di legge è approdata in Consiglio regionale grazie al comitato "Liberi subito" - sostenuto dall’Associazione Luca Coscioni - che ha lanciato una raccolta firme sul suicidio assistito in quasi tutte le regioni italiane raccogliendo il sostegno di circa 9mila cittadini.

Fine vita, cosa si intende con suicidio medicalmente assistito

Il suicidio medicalmente assistito indica l’atto attraverso cui la persona che ne fa richiesta, sempre nelle sue piene capacità cognitive, si auto-somministra un farmaco letale per porre fine alle proprie sofferenze.

Tra le condizioni necessarie, è imprescindibile che il richiedente sia affetto da patologie irreversibili, patisca sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e sia dipendente da trattamenti di sostegno vitale, oltre ad essere in grado di prendere scelte libere e consapevoli.

Come sintetizzato dall'associazione Coscioni, la principale differenza tra eutanasia e suicidio assistito riguarda "le modalità di escuzione e di coinvolgimento altrui".

Le due pratiche hanno infatti in comune "la volontà libera e consapevole della persona (cosciente e in grado di capire le conseguenze delle proprie azioni) che ne fa richiesta e l’esito finale (voluto dalla persona)". Nel caso del suicidio medicalmente assistito è il paziente stesso ad auto-somministrarsi il farmaco letale, mentre l’eutanasia prevede l’intervento di un medico per la somministrazione.

La proposta spacca il centro-destra

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha più volte ribadito di essere favorevole all'introduzione di una legge sul suicidio assistito, sottolineando come sul tema ci sarà libertà di coscienza. Ciò significa che i consiglieri leghisti non voteranno in modo compatto.

All'interno della Lega, ad esempio, ci sarà libertà di coscienza e questo significherà che non ci sarà un voto compatto dei consiglieri leghisti. E, come osserva Padova Oggi, anche se tutti i consiglieri leghisti votassero a favore la maggioranza non sarebbe comunque compatta perché mancheranno i voti dei consiglieri di Fratelli d'Italia.

In un video condiviso sui social, l'assessora meloniana Elena Donazzan ha espresso chiaramente la propria posizione: "No alla legge per il suicidio dei fragili e dei depressi. Io sono per la vita". Ma il suo non è certo un posizionamento isolato.

Gli esponenti di FdI, hanno manifestato la propria contrarietà all'approdo in aula di una legge giudicata un "manifesto politico sul fine vita". I consiglieri veneti di FdI voteranno contro e, come annunciato, intendono "coinvolgere in modo trasversale e non partitico quanti credono sia doveroso avere la massima cautela, pudore e rispetto della dignità della vita dell’uomo nell’affrontare un tema così delicato".

Ancora una volta, Fratelli d'Italia appare in piena sintonia con Pro Vita & Famiglia, il cui portavoce Jacopo Coghe ha chiesto a tutto il Consiglio Regionale del Veneto "di respingere la proposta di legge sul suicidio assistito in quanto manifestamente incostituzionale, segnalando in particolare alla maggioranza di centrodestra non solo la totale estraneità dell’iniziativa dal programma politico presentato ai cittadini veneti alle ultime elezioni amministrative, ma la sua diretta contrapposizione col panorama valoriale della stessa maggioranza a livello nazionale".

Contro lo slancio progressista di Zaia, come accennato, sono numerosi gli esponenti leghisti che si sono espressi negativamente. Tra loro anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il quale fa sapere che "a casa sua" voterà per il "no".

La spaccatura sembra quasi una prova di fiducia per Zaia, in vista di un incerto terzo mandato. Affinché la proposta passi saranno necessari i "sì" compatti delle opposizioni, che comunque si sono espresse praticamente in massa per il voto favorevole.