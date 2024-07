Impiccato nel bagno: nuovo suicidio in carcere, il 54° dell'anno. "Inutile il 'decretino' di Nordio"

Nuovo suicidio in carcere a Varese. "Omicidi, suicidi, stupri, risse, aggressioni, violenze di ogni genere, evasioni, devastazioni, traffici illeciti e molto altro ancora. È evidente che le carceri non stiano assolvendo a nessuna delle loro funzioni e siano diffusamente fuori legge". È la denuncia, l'ennesima, lanciata dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa dopo il gesto estremo compiuto oggi, 9 luglio, da un detenuto italiano di 57 anni che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nel bagno della propria cella.

"Numeri inumani persino in un regime totalitario"

È il 54esimo suicidio dietro le sbarre dall'inizio dell'anno, il numero 60 se si considerano anche gli agenti di polizia penitenziaria che, come si dice in questi casi, non hanno retto. "Ormai non passa giorno in cui le carceri non dispensino morte, oltre all'ordinaria sofferenza. Una tragedia senza fine e, nostro malgrado, incapace di suscitare adeguate reazioni nella maggioranza di governo", ha affermato Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa.

"Numeri pazzeschi, senza precedenti - prosegue De Fazio - inumani persino per un paese totalitario, figuriamoci per uno che voglia concretamente dirsi democratico e civile. Ci chiediamo quale debba essere il prezzo di vite da pagare prima che il ministro Nordio, che a questo punto temiamo abbia frainteso il suo ruolo di 'guardasigilli', e il governo Meloni assumano provvedimenti concreti, capaci di incidere sulla gravissima emergenza in essere e fermare l’ecatombe. Perché è chiaro a tutti che il decretino varato qualche giorno fa, oltre a essere quasi inutile quando non dannoso, potrebbe persino aver sortito l’effetto contrario a quello sperato avendo disilluso le moltissime aspettative sul tema", rimarca.

Dopo settimane di attesa, a inizio luglio è stato approvato in Consiglio dei ministri il cosiddetto decreto "carcere sicuro", un tentativo di risposta dell'esecutivo alla situazione di emergenza delle carceri, sovraffollati e segnati dalle drammatiche cifre dei suicidi, ma che è stato accolto dalle critiche dei sindacati e delle associazioni. Misure "blande e non risolutive", secondo i critici, che non porterebbero ad alcuna svolta su assunzioni e sovraffollamento. Mille gli agenti in più di cui il decreto prevede l'assunzione, di cui 85 saranno inviati in Albania "per gestire la prigione che nascerà in quel paese". Una previsione "irriguardosa per chi fa turni massacranti in Italia, che apre le porte a una pericolosa esternalizzazione della detenzione, come ai tempi del colonialismo", ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone.