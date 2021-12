Super green pass: cosa cambia dal 10 gennaio per vaccinati e guariti

Continuano a crescere i contagi da covid, soprattutto tra ragazzi e bambini, e si prepara un Capodanno blindato, senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiuse. Ieri, con soli 217mila tamponi effettuati, se ne sono contati 24.883 (per un tasso di positività all'11,5%), mentre per molti non vaccinati si sono aperte le porte delle terapie intensive. Per cercare di contenere i contagi, il decreto "festività" approvato dal governo Draghi il 23 dicembre scorso ha introdotto alcune novità anche sull'uso del super green pass, la certificazione verde rafforzata che viene rilasciata soltanto a chi è vaccinato o guarito. Dove serve la certificazione rafforzata? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cosa cambia dal 10 gennaio 2022 con il super green pass

Il super green pass era già stato adottato dal 6 dicembre per disciplinare l'accesso a molte attività già dalla zona bianca, come la ristorazione al chiuso e l'accesso a cinema, teatri, stadi. Con il nuovo decreto, la lista di servizi accessibili solo ai guariti o ai vaccinati contro il covid si allunga. Le disposizioni del nuovo decreto in materia di certificazioni verdi rafforzate entreranno in vigore dal 10 gennaio 2022 e dureranno fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, che è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Da lunedì 10 gennaio il super green pass sarà necessario per entrare in musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre già dalla zona bianca. Ad oggi, l'accesso a questi luoghi è consentito con il green pass base nelle regioni in zona bianca e gialla. Certificazione verde rafforzata obbligatoria anche per l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive. Il super green pass, inoltre, sarà richiesto anche per accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Sono esclusi dall'obbligo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti.

Non solo. Dal 10 gennaio il super certificato verrà richiesto anche nei centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. Obbligatorio anche nei parchi tematici e di divertimento. Servirà il super green pass anche per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Sono esclusi dall'obbligo i centri educativi per l'infanzia. Dal 10 gennaio anche per accedere alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò servirà essere in possesso del super green pass.

Dal 1° febbraio 2022 il super green pass vale 6 mesi

Fino al 31 marzo 2022, l'obbligo di super green pass si applicherà alla ristorazione al chiuso anche al banco. Al momento, la certificazione rafforzata è necessaria per sedersi e consumare al chiuso in bar e ristoranti anche in zona bianca. Dal 30 dicembre 2021 potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto i visitatori muniti di green pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose. Dal 1° febbraio 2022 il super green pass avrà validità di sei mesi a partire dall'ultima inoculazione del vaccino.