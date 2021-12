Super green pass per un caffè al banco: "Una mazzata, assurdo"

Il nuovo decreto con nuove misure ancora più restrittive soprattutto per le persone non vaccinate tra le altre cose non potranno più consumare neanche un caffè al bancone. Con il nuovo decreto dunque il caffè al banco è possibile solo per vaccinati o guariti, altrimenti si sta ai tavolini all'esterno o c'è l'asporto. Nei bar e nei ristoranti, nelle enoteche, nei pub e nei locali, sarà necessario esibire il Super green pass, ovvero quello che si ottiene con la vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid-19, anche per consumare al banco, se il banco è al chiuso. Serve il certificato verde che si ottiene con la vaccinazione (due dosi o monodose J&J). Nel decreto si parla espressamente di consumo al banco: quindi tazzina da asporto sempre "concessa" anche senza vaccino e senza tampone.

I rappresentanti di bar e ristoranti protestano: "È un’altra mazzata per i pubblici esercizi - dice ai quotidiani Claudio Pica, il presidente di Fiepet Confesercenti -. In questo modo rischiamo in tutto il Lazio di avere una ulteriore perdita di quasi 6 milioni al giorno, dei quali 4 a Roma, per gli oltre 15 mila locali".

"La nostra associazione è sempre per il rispetto delle regole - aggiunge - ma non capiamo ancora una volta perché siamo i primi a pagare il prezzo della pandemia. Seppure capiamo che per evitare il lockdown possa essere anche una norma utile, allora deve essere estesa tutte le altre categorie, anche ai supermercati, dove tra l’altro per acquistare i prodotti e girare tra gli scaffali ci si impiega nettamente un tempo superiore, sia come stanziamento che come aggregazione, con un più facile contagio, rispetto ai due minuti con i quali si prende un caffè al bar".