Come si scarica il super Green Pass

Super Green Pass e Green Pass, qual è la differenza? La risposta acquista rilevanza e importanza oggi, lunedì 6 dicembre, giornata in cui entra in vigore la nuova normativa che impone di essere in possesso del Super Green Pass per svolgere molte attività quotidiane.

La differenza tra Super Green Pass e Green Pass è che il primo viene rilasciato soltanto alle persone vaccinate con due dosi o ai guariti da Covid, mentre il secondo (quello considerato universale sino a oggi) viene rilasciato anche con esito negativo al tampone molecolare o antigenico.

Il Governo ha pubblicato una tabella aggiornata che indica le attività che possono essere svolte con il Green Pass base e con il Super Green Pass: da oggi è quindi necessario scaricare un nuovo Green Pass? La risposta è no: il Green Pass di chi si è vaccinato con almeno due dosi e chi è guarito dal Covid diventa in automatico un Super Green Pass, che verrà rilevato al momento del controllo con l’app Verifica C-19.

Green Pass e Super Green Pass, tempi e durata di emissione

I tempi tempo di emissione e la durata della certificazione variano inoltre a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

- per la prima dose la certificazione sarà generata dal 12esimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15esimo giorno fino alla dose successiva;

- per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione.

Nei casi di tampone negativo la certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da Covid-19 la certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.