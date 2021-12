Il super green pass è stato prorogato fino al 31 marzo

Il decreto legge approvato oggi in Consiglio dei ministri oltre alla proroga dello stato di emergenza prevede anche la proroga del cosiddetto Super Green pass.

Il Green pass rafforzato è in vigore fino al 15 gennaio ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino al 31 marzo 2022 dovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni in zona gialla. Questo vuol dire che resteranno precluse ai non vaccinati attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche, gli stadi.

Di fatto l'equiparazione fra zona bianca e zona gialla che prima valeva solo nel periodo delle feste, cioè dal 6 dicembre al 15 gennaio, è stata prorogata fino al 31 marzo. Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti (per chi non si può vaccinare) e a prezzi calmierati, ovvero 8 euro per i minori e 15 euro per i maggiorenni.

Una doverosa nota a margine sul nuovo decreto legge riguarda la proroga dello stato di emergenza, giustificato dal Governo per snellire le procedure legislative e prorogare i poteri al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e alla struttura del Commissario straordinario. Introdotto il 31 gennaio 2020, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi: pertanto per la proroga oltre gennaio 2022 servirà quindi una legge ad hoc che dovrà avere il benestare del Parlamento.