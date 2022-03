In Francia addio super green pass e mascherine al chiuso

Il pass vaccinale, il super green pass francese, sarà sospeso da lunedì 14 marzo in Francia e dallo stesso giorno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex al tg delle 13, in seguito al miglioramento della situazione sanitaria legata al covid. La mascherina resta obbligatoria unicamente sui trasporti pubblici.

Il paese ha deciso così di allentare le restrizioni introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. In Francia è stato tolto da inizio febbraio anche l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Revocati anche i limiti di presenze nelle sale dei concerti e agli eventi sportivi, mentre il lavoro da casa non è più obbligatorio, anche se resta raccomandato. La Francia segue così l'Inghilterra e la Danimarca nella revoca delle restrizioni, nonostante restino piuttosto alti i contagi da variante Omicron.

"A febbraio la Francia toglierà la maggior parte delle restrizioni introdotte per contenere la pandemia" grazie al nuovo pass vaccinale, ha spiegato il primo ministro francese Jean Castex il mese scorso. Il 16 febbraio è prevista anche la riapertura dei nightclub chiusi da dicembre.