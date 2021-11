Super green pass, controlli e multe: cosa cambia da lunedì 6 dicembre spiegato in breve

L'Alto Adige da lunedì si accoderà al Friuli Venezia Giulia in zona gialla, uno scenario di rischio Covid condiviso anche da altre regioni italiane con Lazio, Lombardia, Veneto, Marche, Liguria e Valle d'Aosta in testa poiché potrebbero in poche settimane oltrepassare le soglie di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e ricoveri.

Sempre lunedì 6 dicembre - è bene ricordarlo - entrerà in vigore il Super Green pass, ovvero il certificato verde avrà una validità rafforzata per chi è guarito dal Covid (per 6 mesi) e per chi è vaccinato (per 9 mesi dall'ultima dose). Chi accede a spettacoli, ristoranti, bar senza certificato verde rafforzato rischia da 400 a 1000 euro di multa. Parimenti i gestori che non controlleranno il green pass (l'app di verifica sarà aggiornata per riconoscere il super green pass, ndr) rischiano da 400 a 1.000 euro di multa e la chiusura del locale in caso di una seconda recidiva.

Rischia una multa sempre tra 400 a 1000 euro invece chi sale su bus o treni o aerei senza il green pass "base", ovvero quello che si ottiene con dopo un test rapido (valido 48 ore) o con un tampone molecolare (valido 72 ore). I controlli sono affidati alle forze dell'ordine che potranno salire anche a bordo dei mezzi pubblici per controllare il possesso della certificazione verde.

Il green pass rafforzato serve per: Spettacoli; Eventi sportivi; Ristorazione al chiuso; Feste e discoteche; Cerimonie pubbliche.

Il green pass base serve per: Accedere al posto di lavoro (multe fino a 1500 euro e sospesione dopo 5 giorni); Treni anche regionali, aerei e traghetti; Autobus, tram e metropolitane; Palestre e piscine;* Spogliatoi delle attività sportive; Alberghi.

*Se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il Green pass "base" ottenuto con un tampone negativo

** In caso di zona arancione scatta il coprifuoco per i non vaccinati, che potranno andare in giro solo con autocertificazione.



Mentre secondo i dettami del Generale Figliuolo le regioni sono attese al massimo sforzo per vaccinare circa 400mila persone al giorno, da domani si aprono le prenotazioni per la terza dose anche per gli over 18 mentre prima di Natale (probabilmente dal 20 dicembre) si apriranno le vaccinazioni per i bambini fino a 5 anni. Questo succede mentre il ministero dell'Istruzione decide di far scattare la Dad anche per un solo caso postivo in classe visto il sostanzioso aumento di contagi fra i giovanissimi.

Che cosa sapiamo di Omicron

Intanto tutto il mondo guarda con occhi preoccupati alla possibile insorgenza della nuova variante sudafricana del coronavirus Sars-Cov-2 denominata Omicron. Isolata per la prima volta in campioni raccolti l'11 novembre in Botswana e il 14 novembre in Sudafrica, la nuova variante sudafricana di Sars-Cov-2 B.1.1.529 è stata designata come variante di preoccupazione per la presenza nella variante di diverse mutazioni che potrebbero avere un impatto sul comportamento del virus, anche in termini di gravità della malattia o della capacità di diffusione. Tuttavia come evidenzia l'Istituto Superiore di Sanità non è ancora chiaro se la variante Omicron sia più trasmissibile rispetto alle altre, o se sia correlata a una sintomatologia più grave.

"I vaccini attuali contro il Covid-19, per quanto se ne sa oggi, rimangono efficaci e continuano a proteggere dalle forme gravi della malattia e dal rischio di decesso anche nel caso in cui si diffondesse la nuova variante Omicron" ha rassicurato oggi la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del Farmaco, Emer Cooke. "Sappiamo che i virus mutano - ha detto - e siamo preparati. Abbiamo predisposto dal febbraio dello scorso anno delle linee guida che consentono alle compagnie farmaceutiche un 'fast track' per adattare i vaccini alle nuove varianti, se necessario".