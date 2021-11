Super green pass già in zona bianca: il testo del nuovo decreto legge covid

Il super green pass - dunque valido solo per vaccinati e guariti - sarà adottato già dalla zona bianca per accedere alle attività ricreative. Questa l'orientamento della maggioranza di Governo al termine della Cabina di Regia. Oggi pomeriggio il testo del nuovo decreto sarà approvato dal consiglio dei ministri: si attende ancora qualche limatura al testo.

Cosa cambia con il nuovo decreto Covid

Con il super green pass in particolare l'ingresso a cinema, teatri, palestre ma anche ristoranti sarebbe vincolata alla immunizzazione dal Covid-19. Mentre i tamponi resterebbero validi solo per accedere al lavoro e alle attività giudicate non essenziali.

Le nuove regole per rallentare il contagio da Covid e le limitazioni per i non vaccinati, dovrebbe entrare in vigore il 6 dicembre e non da lunedì 29 novembre come inizialmente prospettato: la scelta per dare il tempo di adeguarsi alle nuove misure. Tuttavia la data potrebbe però ancora cambiare: l'orientamento dovrà essere confermato poi dal Consiglio dei ministri, dopo confronto con le Regioni.

Quanto all'obbligo vaccinale dal 15 dicembre dovrebbe scattare anche per gli insegnanti e le forze dell'ordine, così come sarà confermato l'obbligo di sottoporsi alla terza dose per il personale sanitario e delle rsa.

Notizia in sviluppo: ultimo aggiornamento alle 13:12

Da quanto si apprende non cambieranno invece le regole in zona rossa: quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

Mascherine per tutti anche all'aperto in zona gialla

Così come non dovrebbero cambiare le regole per le mascherine che dovrebbero restare obbligatorie solo al chiuso in zona bianca. L'obbligo di mascherina all'aperto scatterà invece in zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid.