Super green pass al lavoro e obbligo vaccinale (ma non per tutti): l'ipotesi allo studio

La partita sull'estensione del super green pass e dell'obbligo vaccinale non è ancora chiusa. Anzi. Dalla maggioranza arrivano le prime conferme che il tema è sul tavolo. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ospite del Tg4, ha definito "ragionevole" l'ipotesi della carta verde per i lavoratori, "ma non mi sento di escludere totalmente - ha aggiunto - anche l'ipotesi di un obbligo vaccinale magari per alcune categorie, dando come parametro ad esempio l'età o le categorie più fragili. Sono temi ancora in discussione - ha fatto sapere Costa - e sono convinto che ancora una volta la maggioranza saprà trovare una sintesi, come è stato fatto fino ad ora, per il bene del Paese e per un ritorno graduale alla normalità". Secondo il sottosegretario le due ipotesi, estensione del Super green pass e obbligo vaccinale, "non vanno messe in contrapposizione".

Il governo dunque sta studiando una nuova stretta anche se per ora c'è cautela. Da quanto è trapelato l'estensione del green pass e/o dell'obbligo vaccinale non approderà domani in consiglio dei ministri. Secondo l'AdnKronos, che cita fonti di governo, è probabile che si vada verso una stretta solo su alcune categorie, quelle che rischiano di mandare in affanno il sistema sanitario nazionale. Tra queste, potrebbero esserci gli anziani, che rischiano di finire in ospedale causa covid. L'estensione del green pass dovrebbe toccare categorie di lavoratori considerate maggiormente esposte al rischio, come già avvenuto per il personale della sanità, della scuola e delle forze dell'ordine. Quanto al capitolo scuola, l'orientamento del governo sarebbe quello di confermare il rientro sui banchi dal prossimo 10 gennaio, senza apportare sconvolgimenti al calendario delle festività.