Che cosa non può fare da oggi chi non è vaccinato

Il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo da oggi lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 salvo restrizioni aggiuntive decise dal Comune o dalla Regione di residenza.

Per semplicità qui ricorderemo che cosa da oggi non è più consentito a chi non è in possesso di un green pass rafforzato, ovvero il certificato rilasciato a chi ha completato il ciclo vaccinale (valido 9 mesi) e a chi è guarito dal Covid da meno di 6 mesi.

Cinema, teatri e sale da concerto aperti al 100% solo per i vaccinati anche in zona bianca. I musei chiudono ai non vaccinati in zona arancione.

Stadi e palasport con capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Discoteche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Feste pubbliche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Le feste dopo una cerimonia religiosa in zona arancione sono consentite ai soli vaccinati.

Nei ristoranti anche in zona bianca la consumazione al chiuso è consentita ai soli vaccinati.

Nei ristoranti in zona arancione la consumazione anche all'aperto è consentita ai soli vaccinati.

Nei bar in zona arancione è consentita la consumazione al banco solo ai vaccinati.

I centri commerciali nel weekend in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Palestre e piscine (anche all'aperto) in zona arancione restano aperte solo ai vaccinati. Precluso solo in zona arancione anche l'accesso agli spogliatoi. Sono sempre consentite invece le attività riabilitative.

Gli sport di squadra restano sempre consentiti all'aperto mentre sono preclusi ai non vaccinati al chiuso in zona arancione. Sport di contatto (calcetto ecc) preclusi ai non vaccinati in zona arancione.

Gli impianti nei compresori sciistici in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Centri termali e centri benessere in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

I parchi tematici in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Centri culturali, sociali e ricreativi in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Sale giochi e sale scommesse in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Ad oggi sono in zona gialla: Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale.

Intanto è stata rilasciato l'aggiornamento alla versione 1.1.8 di VerificaC19 l'applicazione che consente anche il controllo della validità della certificazione verde "rafforzata". L'accertamento di questa validità prevede l'utilizzo dell'App VerificaC19 già in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validità.

La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: RAFFORZATA per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità BASE invece consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.