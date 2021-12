La verifica base o rafforzata per il super green pass e il problema dei controlli

Il green pass si sdoppia da lunedì 6 dicembre. Accanto al green pass "base" - che si ottiene con la vaccinazione, con un certificato di guarigione dal Covid o con un tampone molecolare valido per 72 ore o antigenico valido per 48 ore - fa infatti il suo esordio il "green pass rafforzato", valido soltanto per chi si è vaccinato o per chi è guarito. Da lunedì, dunque, si ridurranno gli spazi per gli oltre sei milioni di italiani non ancora vaccinati: scatta la nuova stretta.

A disciplinare il perimetro di utilizzo del nuovo documento è il decreto legge del governo Draghi approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 novembre - e "attivo" almeno fino al 15 gennaio 2022 -, con l'obiettivo dichiarato di contenere la quarta ondata dell'epidemia e di piegare nuovamente la curva dei contagi e dei ricoveri. Qui trovate tutte le regole nel dettaglio.

Qual è il problema sui controlli per il super green pass

In vista dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal 6 dicembre, il governo ha aggiornato VerificaC19, l'app del ministero della Salute per il controllo dei certificati verdi. La nuova versione presenta un'unica modifica rispetto al passato: la possibilità di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare. Se si indica la "verifica base", l'app riconoscerà tutti i i green pass: quelli ottenuti con il vaccino, la guarigione o con l'esito negativo di un tampone. Se invece si seleziona la "verifica rafforzata", il sistema leggerà solo i Qr Code di vaccinati e guariti.

L'aggiornamento dell'app, basato sulla necessità per motivi di privacy che chi è chiamato ad effettuare le verifiche non conosca lo stato sanitario di chi vuole usufruire del servizio, apre però un problema: se per una banale disattenzione o per qualsiasi altro motivo chi fa il controllo nell'esercizio commerciale - un ristorante, un cinema o un teatro - non attiva la modalità di verifica "rafforzata" dell'app VerificaC19, anche i non vaccinati risulteranno in regola ed entreranno in un locale al chiuso. Un problema al momento irrisolto e che scarica di fatto ogni onere su chi deve effettuare le verifiche.

Il pericolo di "scappatoie" e confusione nei controlli, in aggiunta alle multe possibili per trasgressori e gestori dei locali, è dietro l'angolo. Staremo a vedere. Sia Palazzo Chigi sia il ministero dell'Interno hanno ribadito più volte che i controlli sul nuovo meccanismo delle certificazioni verdi Covid-19 saranno rafforzati e vi parteciperanno tutte le forze di polizia. Sabato prossimo, sul tavolo del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese arriveranno le relazioni dei prefetti sulla prima settimana di verifiche, dati che serviranno per capire se occorre rimodulare le modalità di controllo.

Cosa si può fare col green pass base e col super green pass dal 6 dicembre

Per evitare ogni possibile fraintendimento, sulla piattaforma che rilascia il green pass il governo ha pubblicato uno schema riassuntivo di cosa si potrà e cosa non si potrà fare da lunedì 6 dicembre. Solo con il pass rafforzato si potrà accedere, anche nelle regioni in zona bianca, ai servizi di ristorazione al chiuso, agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi sportivi, alle sale da ballo e alle discoteche, alle cerimonie pubbliche.

Con il green pass base (quello che si ottiene anche con il solo tampone), invece, in zona bianca e gialla si potrà accedere ad alberghi e strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione, a musei, piscine, palestre, circoli sportivi (spogliatoi inclusi), sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sociali e ricreativi, feste per cerimonie civili e religiose, sale da gioco, scommesse bingo e casinò. In caso però di passaggio in zona arancione, tutte queste attività saranno consentite solo con il green pass rafforzato. Solo col tampone non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Per quanto riguarda i lavoratori, resta in vigore l'obbligo di mostrare la certificazione base.

Per i trasporti, invece, il pass base consentirà in zona bianca e gialla di prendere aerei, navi e treni a lunga percorrenza, interregionali e regionali, bus e metro del trasporto pubblico locale, bus con conducente e di usufruire degli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche. Quello rafforzato servirà invece in caso di zona arancione per uscire dal proprio comune e per prendere gli impianti di sci.

Le multe a trasgressori e gestori

I trasgressori che accedono senza possedere o fornire il certificato "rafforzato" rischiano multe salate dai 400 ai mille euro. Stesso discorso vale per i gestori dei locali in caso di mancato controllo del certificato. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale è inoltre passabile di chiusura fino a dieci giorni. Rischia di pagare dai 400 ai mille euro anche chi vìola le regole sul green pass "base": verrà punito sia chi accede senza certificato verde o con certificato falso, sia chi non controlla.

Chi farà i controlli?

Una circolare del Viminale ha tracciato la cornice sui controlli. Sui mezzi pubblici devono essere attuati in modo tale da garantire la fluidità del servizio e da "scongiurare" possibili "assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico" e andranno potenziati anche nelle zone della movida. In generale, la polizia municipale e la Guardia di finanza svolgeranno le verifiche nei ristoranti e negli esercizi pubblici, mentre quelle su autobus e metropolitane sono affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani e dal personale delle aziende di trasporto. Saranno a campione e nelle maggior parte dei casi verranno effettuate alle stazioni e alle fermate.