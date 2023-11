Supernalotto: centrata a Rovigo la sestina vincente di 85 milioni di euro

Un jackpot (quasi) da record. È stata centrata, dopo mesi, la sestina vincente del Supernalotto. A vincerla un fortunato giocatore di Rovigo. La scheda è stata acquistata presso la Tabaccheria di Fornasiero Giampietro, nella periferia della città veneta. Si tratta del quarto "6" di quest'anno. L'ultimo risale al 10 giugno scorso, quando in provincia di Teramo un fortunato giocatore si è aggiudicato 42,5 milioni di euro. A marzo sono stati vinti invece 73,8 milioni di euro in una giocata on-line, mentre nello scorso febbraio era stato centrato il jackpot più alto della storia: 371,1 milioni di euro, ripartite tra più giocatori.

Il montepremi per la prossima sessione del gioco scende quindi a 4 milioni di euro. L'appuntamento per tentare la fortuna è ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Dal 1997 a oggi sono stati distribuiti premi da oltre 5 miliardi di euro, solo considerando la vincite principale, ma vincere ovviamente non è semplice. La probabilità di centrare il 6 è di 1 su 622.614.630.

