Coronavirus: come proteggersi al supermercato quando si fa la spesa

L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) dedica un breve focus con alcuni consigli utili per scongiurare i rischi di contagio da Covid-19 quando si va nei punti vendita, sempre aperti perché indispensabili, anche in zona rossa

Sempre aperti. Sono tra gli esercizi commerciali che 'resistono' alla zona rossa, indispensabili, e per questo molto frequentati: sono i supermercati ai quali l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) dedica un breve focus con alcuni consigli utili per scongiurare i rischi di contagio da Covid-19.

Coronavirus: i consigli per proteggersi al supermercato

L'Iss raccomanda innanzitutto di: preparare una lista in modo da ottimizzare i tempi di permanenza nel negozio, e ricorda che prima di entrare occorre indossare sempre la mascherina e disinfettarsi le mani.

All'interno del locale poi - ricorda l'Iss - bisogna mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri clienti e dal personale e seguire i percorsi indicati. E ancora: usare sempre i guanti per scegliere i prodotti sfusi come frutta, verdura, pane e non toccare mai i prodotti esposti ma solo quello che si acquisterà. Non ultimo: lavarsi le mani appena si torna a casa e dopo aver sistemato la spesa.

Non è tutto. L'Iss dedica spazio anche a una serie di raccomandazioni per il personale dei supermercati o dei negozi alimentari: attenersi in modo scrupoloso alle buone pratiche igieniche che devono comprendere anche la gestione delle pulizie, il controllo degli accessi nei supermercati, la distribuzione di prodotti igienizzanti per le mani.