I tamponi gratis per tutti da oggi in 8 città italiane, senza prenotazione: ecco come fare

A partire da oggi, sabato 15 maggio, chiunque senza alcun costo, prenotazione o prescrizione medica potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido nei centri allestiti dalla Croce Rossa italiana nelle stazioni ferroviarie di 8 città. Bari Centrale, Bologna Centrale, Stazione di Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo Centrale, Reggio Calabria Centrale, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia sono le stazioni ferroviarie dove, grazie agli spazi concessi dal gruppo Ferrovie dello Stato, i cittadini potranno usufruire di un servizio che si sta rivelando fondamentale.

I tamponi gratis da oggi in 8 stazioni ferroviarie

Come già sperimentato a Roma Termini e Milano Centrale, dove si effettuano in media oltre seicento tamponi al giorno, l'attività è finalizzata a dare la possibilità a tanti, soprattutto alle persone più vulnerabili, di effettuare il test gratuitamente, ma anche a viaggiare in sicurezza. I minori possono effettuare il test rapido solo se accompagnati da un genitore o da un tutore legale. L'iniziativa vede impegnati operatori sanitari e volontari della Croce Rossa da nord a sud per uno screening sempre più capillare e accessibile che andrà avanti fino a settembre e consentirà, a pieno regime, di effettuare fino a tremila tamponi al giorno su tutto il territorio nazionale.

I costi del progetto sono sostenuti dalla Croce Rossa italiana grazie al contributo della Commissione europea (Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare) che, attraverso un accordo con la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) effettuate dalle rispettive società nazionali della Croce Rossa.