La nuova ricetta tedesca: "Basta tamponi gratis, ci sono i vaccini"

I test rimarranno gratuiti per bambini e adolescenti e per quanti non possono vaccinarsi per ragioni mediche

Quando lo Stato di un paese liberale non può costringere la popolazione a fare qualcosa, allora usa dei contrappesi per indurli dalla parte preferita. E’ il caso della Germania, che per dare un colpo di reni alla campagna vaccinale e indurre chi ancora non lo ha fatto a provvedere, ha pesato di negare i tamponi gratis. Non vi vaccinate perché ci sono i tamponi? Bene. La cancelliera Angela Merkel e i governatori dei 16 Lander tedeschi, in una riunione di tre ore tenuta sulla pandemia, adesso li fanno pagare da ottobre.

Infatti le persone non vaccinate contro il Covid-19 dovranno esibire un test negativo per poter accedere a ospedali, case di cura, centri sportivi e culturali e partecipare a eventi in luoghi chiusi. Ma così c’è il rischio di una impennata di tamponi. E allora ecco l’idea: che se li paghino.

"A fronte dell'aumento del numero di casi, ci stiamo concentrando su quanti non si sono ancora vaccinati - ha detto Merkel, citata dalla Deutsche Welle - dal momento che ora possiamo offrire vaccini a tutti i cittadini in Germania, metteremo fine ai test gratuiti per il Covid-19 a partire dall'11 ottobre". I test, ha precisato, rimarranno gratuiti per bambini e adolescenti, e per quanti non possono vaccinarsi per ragioni mediche. Ad oggi circa il 55% dei tedeschi, quasi 46 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale.