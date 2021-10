Tamponi e test salivari: quali sono validi per avere il green pass

Tamponi e test salivari, quali sono validi e quali no per ottenere il green pass? Facciamo chiarezza, dato che da venerdì 15 ottobre il green pass diventa obbligatorio anche per accedere ai luoghi di lavoro, nel pubblico e nel privato. La decisione del governo italiano di rendere obbligatorio il certificato verde Covid-19 non solo per entrare in luoghi come ristoranti o cinema, ma anche per tutti i lavoratori pubblici e privati, è tra le più restrittive al mondo. Una nuova circolare del ministero della Salute - dal titolo "Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell'infezione da Sars-CoV-2" - indica che i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente in alcuni contesti, come nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel piano di monitoraggio della circolazione del virus Sars-CoV-2 in ambito scolastico o per anziani nelle Rsa, disabili e sanitari. I test antigenici rapidi su saliva non sono invece al momento raccomandati.

Il documento, firmato dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza, spiega che i test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la certificazione verde Covid-19 (green pass), secondo quanto indica la nuova circolare del ministero della Salute con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico.

La raccolta del campione salivare, nell'ambito del piano di monitoraggio scolastico della circolazione di Sars-CoV-2, "potrà essere effettuata anche con modalità di auto-prelievo a domicilio da parte dei genitori/tutori, seguendo un preventivo iter formativo per il conseguimento della necessaria confidenza con i dispositivi di raccolta", prevede la circolare. Ciò, "tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dei vantaggi derivanti dalla minimizzazione dell'intervento di personale sanitario".

Anche per i test salivari, come per i tamponi, ci sono due tipologie, cioè molecolare e antigenico. Il primo individua il materiale genetico del virus (ovvero la presenza nel campione dell'Rna) grazie a una particolare analisi (Pcr) effettuabile solo in laboratorio. I test salivari antigenici invece danno un risultato nel giro di una decina di minuti rilevando le proteine di superficie di SARS-CoV-2 presenti nella saliva. In sostanza, i test salivari molecolari sono validi per ottenere il green pass, quelli antigenici rapidi per il momento no.

Il green pass nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal covid. La certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità. La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o a un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal covid nei sei mesi precedenti.