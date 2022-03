Il piano per tamponi e vaccini ai profughi ucraini in Italia

Il Ministero della Salute ha predisposto un piano per la gestione sanitaria dei profughi in fuga dall'Ucraina e diretti nei paesi europei, tra cui l'Italia. Dopo l'invasione dell'esercito russo che ha causato la guerra in Ucraina i profughi di guerra scappano dal paese, in un contesto aggravato dalla pandemia di Coronavirus in corso.

L'Ucraina è il paese del continente europeo con la peggiore copertura di vaccinazioni contro il Coronavirus e per questo motivo il Ministero della Salute ha dato indicazioni alle regioni per la gestione sanitaria degli arrivi, soprattutto tamponi e vaccini non solo contro la covid, con attenzione particolare a minori stranieri non accompagnati, donne in stato di gravidanza e nuclei familiari monoparentali.

Il piano per la covid

Le Asl sul territorio testeranno entro 48 ore chi proviene dall'Ucraina e non è stato testato ai confini nazionali, indipendentemente dalla cittadinanza, anche se privi di "Passenger Locator Form" in forma digitale o cartacea, o di certificazione verde covid-19. I positivi o i contatti di altri positivi verranno gestiti secondo l'attuale normativa.

Riguardo le vaccinazioni, verranno applicate le indicazioni del Piano nazionale di vaccinazione, a tutti soggetti a partire dai 5 anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o che non sono in possesso di un documento che attesti la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti a partire dai 12 anni di età.

La gestione delle vaccinazioni di routine

Anche per le vaccinazioni di routine l'Ucraina ha bassi livelli di copertura: il Ministero della Salute segnala "notevoli criticità dovute alle basse coperture vaccinali e al recente verificarsi di focolai, come l’epidemia di morbillo nel 2019 e il focolaio di polio iniziato nel 2021 e tutt’ora in corso nel paese. Secondo il Ministero, la situazione "affonda le radici in anni di difficoltà organizzative e di approvvigionamento di vaccini, oltre che in una lunga storia di esitazione vaccinale nel paese, ampiamente diffusa sia nella popolazione generale che fra gli operatori sanitari". Il rischio è che alcuni rifiutino le vaccinazioni, aumentando il rischio di focolai epidemici .

Per i minori le regole sono queste:

Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto: è raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente documentato: raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, per l’eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i successivi richiami.

Riguardo le vaccinazioni negli adulti, invece, i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto potranno ricevere le seguenti vaccinazioni: