La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta dopo aver annunciato lo stop all'uso di AstraZeneca

La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese Tanja Erichsen è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop della Danimarca all'utilizzo del vaccino AstraZeneca.

Erichsen stava parlando in diretta tv quando si è accasciata improvvisamente sul pavimento ed è stata subito soccorsa dal capo dell'Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom.

Sull'account Twitter dell'Agenzia si legge che la direttrice ora sta bene ma è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

