Scambiano una tartaruga di terra per una di mare: la buttano in acqua e muore

Dopo la storia a lieto fine del giovane gabbiano reale trovato agonizzante su una spiaggia con un amo da pesca conficcato nel becco, ne raccontiamo un’altra che purtroppo ha avuto un tragico epilogo. È quella di Marina, la tartaruga di terra battezzata così tartAmare, un’associazione non-profit, che in Toscana e, nella fattispecie a Grosseto, si occupa della riabilitazione delle tartarughe marine.

La testuggine stava passeggiando sulla spiaggia tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto quando qualcuno dopo averla scambiata per una caretta caretta – ovvero una tartaruga di mare – l’ha buttata in acqua, causandone la morte.

"Marina è morta a causa dell'ignoranza - ha scritto l'associazione sui social -. Un'ignoranza che poteva essere colmata in pochi minuti: la morte di Marina si sarebbe potuta evitare con una chiamata, prima di agire in alcun modo, a un ente competente o anche con una semplice ricerca su internet".

Cosa fare dunque se si trova una tartaruga in difficoltà? L’associazione spiega che a volte la soluzione migliore è quella di non agire e che se non si è certi di qualcosa è "doveroso" informarsi prima di prendere iniziative. La cosa migliore da fare è "non dare fastidio in nessun modo alla tartaruga e tenere le distanze in modo di non spaventarla. Non toccarla assolutamente e chiamare immediatamente noi o la guardia costiera al 1530: provvederà l'autorità competente a darvi indicazioni rispetto a come comportarvi".

