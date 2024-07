Carabinieri usano taser, uomo muore: cos'è successo a Colle Isarco, gli effetti sul corpo umano e i veri rischi della pistola elettrica

La scarica del taser ha ucciso un uomo a Colle Isarco (Bolzano)? O è stato il cocktail di alcol e cocaina assunto prima di dare in escandescenze? Si attendono risposte dall'autopsia, ma intanto l'intervento di una pattuglia di carabinieri in Alto Adige riaccende i riflettori sull'arma che Piantedosi ha annunciato di voler dare in dotazione a tutte le polizie municipali: "Ha una funzione di deterrenza", dice il ministro. Secondo incidente mortale dopo quello avvenuto nel 2023 in provincia di Chieti. In Italia sono circa 5.000 quelli in dotazione alle forze dell'ordine. Alcuni studi medici suggeriscono che l'uso del taser possa avere avuto conseguenze mortali, ma solo su soggetti con disturbi cardiaci o le cui funzioni, nel momento in cui erano stati colpiti, erano compromesse da alcol o droga. E comunque non ci sono certezze definitive.

Cosa è successo in Alto Adige

Nella frazione di Colle Isarco, Brennero, in Alto Adige, è stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso. La Procura di Bolzano ha disposto l'autopsia nell'ambito di un procedimento penale aperto al momento a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima stessa aveva chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone fuori dalla sua casa. I carabinieri, intervenuti col personale sanitario, hanno quindi provato entrare nell'appartamento ma l'uomo, in stato confusionale dovuto presumibilmente all'uso di alcool e stupefacenti, si è rifiutato di aprire la porta, andando in escandescenze. Poi si è lanciato dalla finestra, da un'altezza di circa 2 metri e mezzo. La caduta non l'ha placato: si è rialzato e ha tentato di aggredire i militari dell'Arma, che solo a quel punto hanno usato il taser. Il personale sanitario l'ha preso in carico, poi all'improvviso dopo alcuni minuti l'uomo ha accusato un malore, andando in arresto cardiocircolatorio. E' morto.

Come funziona il taser

Esplodono scariche elettriche in grado di paralizzare temporaneamente una persona. I taser sono classificati come "armi non letali" o "meno che letali" in oltre 100 paesi del mondo. E' evidente che il taser possa essere un'arma utile, o quantomeno più sicura di molte altre armi o tecniche utilizzate per bloccare individui pericolosi e aggressivi. Ma rappresenta una minaccia seria e immediata per la vita? E' doveroso discuterne, se il suo utilizzo da parte delle forze di polizia sarà sempre più diffuso, come fanno pensare le ultime parole dell'inquilino del Viminale.

I rischi

Un report del 2017 in Olanda aveva rivelato come in circa la metà dei casi, le persone fossero state colpite dalla taser quando erano già ammanettate, dentro un veicolo o una cella di polizia e in celle separate negli ospedali psichiatrici, in ogni caso senza che il loro comportamento costituisse una seria minaccia. Gli studi medici a disposizione sono concordi nel ritenere che l’uso delle pistole "elettriche" abbia avuto conseguenze mortali su soggetti con disturbi cardiaci o le cui funzioni, nel momento in cui erano stati colpiti, erano compromesse da alcool o droga o, ancora, che erano sotto sforzo, ad esempio al termine di una colluttazione o di una corsa. Amnesty International, non da oggi, fa presente che il rischio vero è uno: ovvero, che le pistole taser vengano usate come arma di routine per far rispettare la legge in assenza di una minaccia di lesioni gravi o morte.

Cosa succede al corpo umano

I taser hanno una storia di ormai mezzo secolo alle spalle, non sono una novità. Chiamati anche "dispositivi di controllo elettrico", sono utilizzati dalle forze dell'ordine dalla metà degli anni '70, con l'intento di aiutare a immobilizzare i sospettati resistenti senza contatto fisico o l'uso di armi da fuoco.

I produttori stimano un migliaio abbondante di utilizzi di taser al giorno in tutto il mondo. La casistica è dunque abbastanza vasta, ma non ci sono studi indipendenti.

cosa succede al corpo umano dopo essere stati colpiti dal taser? Il taser è un dispositivo portatile alimentato a batteria che emette un breve impulso elettrico a bassa energia. Due fili di elettrodi sono collegati al circuito elettrico della pistola. Premendo il grilletto si rompe una cartuccia di gas compresso all'interno della pistola e gli elettrodi vengono lanciati a contatto con un corpo e una carica fluisce nei muscoli.

Il taser emette 19 impulsi brevi al secondo per 5 secondi, con una corrente media di 2 milliampere. Crea un campo elettrico, che stimola le cellule nervose chiamate motoneuroni alfa a inviare un impulso elettrico. L'impulso viaggia verso i muscoli e provoca contrazioni muscolari. L'arma ha due modalità: la prima, la modalità a impulsi, quella più diffusa, provoca l'incapacità neuromuscolare poiché i segnali neurali che controllano i muscoli diventano scoordinati e i muscoli si contraggono in modo casuale. La seconda modalità, drive-stun, diffusa negli Usa, permette di adoperare la pistola anche direttamente a contato del soggetto, stordendolo di dolore.

Gli esseri umani hanno meccanismi di protezione: la pelle, che fornisce un'elevata resistenza all'elettricità, e i tessuti molli, che circondano muscoli e organi come il cuore, riducono anche la corrente. Sulla pelle, gli effetti più comuni sono ustioni superficiali o piccole ferite da puntura, causate dalle sonde metalliche che erogano la corrente che non vengono staccate immediatamente dopo che una persona è stata colpita dal taser. Spesso si vedono graffi sulla superficie della pelle perché la persona colpita dal taser può avere convulsioni incontrollabili.

I taser causano contrazioni muscolari, ma non sembrano innescare il rilascio dell'enzima muscolare associato al danno alle cellule muscolari, la creatina chinasi. Se i livelli di quell'enzima sono elevati, si provoca una condizione chiamata rabdomiolisi , che può portare all'insufficienza renale. Per le persone senza problemi cardiaci, le scariche elettriche sono troppo brevi per influenzare il muscolo cardiaco o causare ritmi cardiaci anomali. Anche per coloro che hanno problemi cardiaci. Eventuali complicazioni legate al cervello o al sistema nervoso sono rare, ma si verificano, tra cui perdita di coscienza, convulsioni, attività cerebrale anomala e confusione. Ciò è più probabile che accada se un soggetto viene colpito a distanza ravvicinata o direttamente alla test.

Rischio aritmia letale

Esiste un potenziale rischio di decesso da arresto cardiaco correlato all’uso del taser che potrebbe causare un’aritmia letale. Il maggior pericolo riguarda soprattutto i soggetti affetti da patologie cardiache congenite o acquisite. Tra le categorie più vulnerabili ci sono in particolare i pazienti che assumono psicofarmaci e alte quantità di alcol e droghe (specialmente cocaina).

Da oltre un decennio la società di emergenza medica in Svizzera ha dotato le auto della gendarmeria di defibrillatore semiautomatico, addestrando gli agenti non solo all’uso del Taser ma anche alla rianimazione cardiopolmonare, nel caso si rendesse necessaria. Insomma, serve cautela nei confronti di persone vulnerabili. Seguendo attentamente il protocollo molto dettagliato già previsto dal Viminale, ed evitando di colpire col taser le zone più sensibili del corpo umano, come collo, petto e inguine.