Tassista si fa pagare 100 euro per una corsa di 7 km: "Turisti allibiti"

Cento euro per una corsa di sette chilometri. Dall'aeroporto di Capodichino a via Ferraris. Sarebbe stata questa la richiesta di un tassista a quattro turisti statunitensi in visita a Napoli. La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che su Instagram allega anche la ricevuta. Il caso è stato segnalato al parlamentare da un dipendente di un albergo che parla di una ''cosa assurda soprattutto perché esiste una tariffa predeterminata per un massimo di 4 persone a 19.50 euro''.

"Si tratta di un episodio inaccettabile - ha commentato Borrelli - per il quale ho chiesto subito chiarimenti ai Consorzi dei tassisti sulla regolarità della tariffa applicata. Gli stessi hanno confermato che la tariffa di 19,50 euro è a tratta e non per ciascun passeggero e verificheranno se lo stesso collega abbia rilasciato nella fattura il corretto codice identificativo, in modo da procedere alle sanzioni".

Come fa capire lo stesso deputato, i turisti sarebbero rimasti "allibiti" nell'apprendere la tariffa. "Chiedere 100 euro per appena sette chilometri, se pur in orario serale, è assolutamente scorretto" spiega. "Così si allontanano i turisti e si danneggia l'immagine della nostra città che, dopo tanti anni e tanta fatica, è riuscita a rientrare tra le mete turistiche più richieste al mondo. Ma i turisti sono una risorsa sulla quale investire in qualità dei servizi, non dei polli da spennare in modo illecito".

