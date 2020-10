A Brescia iniziano i lavori dell'altra Tav: una maxi 'talpa' scaverà il tunnel del Garda

Taglio del nastro simbolico con la ministra Paola De Micheli per il primo scavo della fresa "Martina" nel cantiere "Lonato Ovest" per il maxi-tunnel dell'alta velocità tra Brescia-Verona (un progetto da 3,43 miliardi complessivi) che promette di collegare Milano e Venezia in un'ora e dieci minuti

La tratta Brescia Est-Verona (da 45,4 chilometri più 2,2 di interconnessioni) salvo imprevisti verrà conclusa e inaugurata entro il 2026, giusto in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

A pieno regime, integrandosi alla linea ad alta velocità esistente permetterà di percorrere la distanza tra Milano e Venezia in un'ora e dieci minuti, e da Genova a Venezia in tre ore e venti, raddoppiando la capacità di trasporto da 25mila a 50mila posti al giorno.

Il progetto dell'alta velocità comprende 10,2 km di gallerie artificiali e una delle opere più complicate è sicuramente la realizzazione della maxi-galleria (da 7.950 metri) tra Lonato e Desenzano, scavata grazie alla Tmb da 1.800 tonnellate, come detto denominata "Martina".

Solo realizzare la maxi-galleria di Lonato, appaltata alla Seli Overseas Spa, costerà 205 milioni: terminato lo scavo della prima "canna", all'imbocco Est, la fresa "Martina" verrà smontata e trasportata all'imbocco Ovest del tunnel, per essere riassemblata e continuare così con lo scavo della seconda e ultima "canna". Durante gli scavi la gelleria sarà immediatamente rivestita con anelli prefabbricati in calcestruzzo ad alta resistenza, per dare immediata stabilità e impermeabilizzare la struttura.