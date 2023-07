La nuova "talpa" della Tav: "La prima di 7 frese, ora 10 cantieri per completare il tunnel"

È lunga 180 metri e ha un diametro di 10,4. È stata svelata oggi, venerdì 7 luglio 2023, nello stabilimento Herrenknecht in Germania, la prima delle talpe meccaniche che dovrà portare a compimento il progetto della Tav, il progetto di alta velocità tra Torino e Lione.

La nuova fresa ha l'obiettivo di realizzare i 9 km della canna nord del tunnel di base, tra Saint-Martin-la-Porte e La Praz, in parallelo alla parte completata nel 2019 dalla fresa "Federica". Continua intanto la costruzione di altre due frese che dovranno scavare le gallerie nel tratto compreso tra La Praz e Modane.

Ma oggi si è di fatto concretizzata una delle tappe fondamentali degli accordi di finanziamento tra Francia, Italia e Unione Europea. E i numeri di questo gigante sono imponenti: parliamo di un dispositivo meccanico da 8.100 kilowatt di potenza, 2.300 tonnellate di peso e una testa con 61 cutters rotanti (i famosi "denti" che frantumando la roccia consentono il progressivo avanzamento nella montagna).

Subito dopo il passaggio della "testa", la fresa rivestirà la roccia viva della galleria posando gli anelli: 8 segmenti (detti conci) in cemento armato che garantiscono la massima stabilità del tunnel dove viaggeranno i treni tra Francia e Italia. Parliamo di una vera e propria fabbrica viaggiante che comprende dieci rimorchi che trasportano la roccia estratta in superficie su un nastro trasportatore.

Come sta andando il progetto?

Nei prossimi mesi la talpa meccanica sarà smontata e trasportata con 130 convogli speciali dalla fabbrica di Herrenknecht fino alla piattaforma di Saint-Martin-la-Porte, dove sarà riassemblata nel cuore della montagna, per poi scavare in direzione Italia.

"L'imminente arrivo di questa nuova TBM consentirà al progetto Torino-Lione di compiere un'importante passo avanti. Prima di una serie di sette, è il risultato di un'eccellente cooperazione industriale europea tra tutte le aziende partner, un risultato possibile grazie al sostegno della Commissione europea" è il soddisfatto commento di Daniel Bursaux, presidente di TELT, la società posseduta al 50% dallo stato francese e al 50% dal gruppo FS, incaricata di realizzare l'opera.

La realizzazione della sezione internazionale della Torino-Lione, da Saint-Jean-de-Maurienne in Francia a Susa in Italia, procede con dieci cantieri attivi in sotterraneo e all'aperto sui due lati delle Alpi. Oltre alle quattro discenderie, ad oggi è stato scavato oltre il 20% dei 162 km di gallerie previste per l'opera e a pieno regime, con 4.000 persone al lavoro e 15 fronti di scavo attivi, 7 TBM avanzeranno in contemporanea per completare le due canne del tunnel.

Il tunnel di base del Moncenisio è l'anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei 9 assi della rete ferroviaria TEN-T in costruzione in tutta Europa. Il nuovo tunnel consentirebbe, nell'intenzione dei costruttori, ai treni di bypassare le Alpi alla quota di pianura, rendendo i trasporti più efficienti in termini di consumi energetici ed economici sia per il trasporto merci che passeggeri. Il fine, sottolineano i sostenitori (UE in testa), è quello di fare del trasporto ferroviaria il mezzo principe per gli spostamenti di merci e persone, rispetto all'areo e ai mezzi su gomma.

