Taxi, l'Antitrust ai Comuni: "Aumentare le licenze". Cosa stanno facendo i sindaci

L'Antitrust torna a incalzare i Comuni sui taxi chiedendo di adeguare il numero di licenze alla domanda. Su questo punto l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato - che sul tema era fatta già sentire lo scorso novembre - sollecita i sindaci ad "oltre il tetto del 20% fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset" anche "adottando in tempi brevi" nuovi bandi.

Per quanto riguarda Roma, Milano e Napoli, l'Antitrust denuncia i "gravi disservizi riscontrati dall'utenza" e una diffusa inerzia dei Comuni nel richiedere alle cooperative di taxi le informazioni necessarie a verificare l'adeguatezza del servizio. L'Antitrust auspica anche l'adozione di misure aggiuntive, come la regolamentazione delle doppie guide (attualmente presente a Roma e a Milano ma non a Napoli) e l'efficientamento dei turni. Quanto al taxi sharing (che consente a più passeggeri di viaggiare nello stesso taxi), l'Antitrust ricorda che "è obbligatorio quando almeno tre utenti sono diretti verso la stessa zona di destinazione".

Il decreto varato dal governo

Il nocciolo del problema è noto: in Italia ci sono pochi taxi. Per questo motivo lo scorso agosto con il decreto Salvini-Urso il governo aveva dato ai Comuni la possibilità di rilasciare in via "sperimentale" licenze aggiuntive, oltre a quelle già esistenti, per un massimo di 12 mesi (prorogabili per altri 12), ma solo a chi possiede già una licenza. Nel testo viene dunque specificato che i sindaci di città metropolitane, capoluoghi e Comuni sede di aeroporti internazionali sono autorizzati a bandire un concorso straordinario e possono incrementare le licenze fino a un massimo del 20% rispetto a quelle attuali. Finora però il decreto è rimasto lettera morta, anche se qualcosa - lentamente - si sta muovendo.

Quante sono oggi le licenze e i bandi in arrivo a Roma e Milano

A Roma il sindaco Gualtieri ha annunciato a ottobre di aver avviato le procedure per il rilascio di 1.000 licenze permanenti e 500 stagionali. Il bando dovrebbe vedere la luce prima dell'estate. Con il sistema della doppia guida (che consente di far utilizzare, a fine turno, il taxi ad un altro guidatore) la giunta di Gualtieri ha provato ad arginare il problema, che però resta evidente.

A Milano il Comune si è già mosso. "Da tempo - ha detto oggi l'assessora alla Mobilità Arianna Censi, rispondendo proprio all'Antitrust - ci siamo posti il tema del servizio taxi e delle relative licenze e abbiamo lavorato per aumentarle: tanto che ormai siamo pronti a pubblicare il bando per 450 nuove licenze e seconde guide".

Nella Capitale il numero di licenze attive è pari a 7.962, cui corrispondono 2,8 licenze ogni 1.000 residenti, a Milano le 4.853 licenze attive sono pari a 3,5 licenze ogni 1.000 residenti, a Napoli, a fronte di 2.364 licenze attive, sono disponibili 2,6 licenze ogni 1.000 abitanti.

Napoli, per il sindaco Manfredi "il numero dei taxi non è basso"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha risposto all'Antitrust spiegando che nel capoluogo campano il numero dei taxi "non è basso in realtà, rispetto alla domanda che c'è". "Ora - ha detto Manfredi - abbiamo fatto una sperimentazione cambiando le turnazioni e quindi organizzando in maniera diversa la presenza dei taxi nella città”. In questo momento, ha aggiunto, "le analisi che noi facciamo non ci dicono che ci vuole l'aumento di licenze".

L'Antitrust cita nella sua nota anche Palermo dove viene evidenziata una "strutturale carenza dell'offerta e l'assenza di controlli e di misure di regolamentazione flessibile dei turni", mentre "nel Comune di Firenze è risultata la mancanza di un meccanismo di monitoraggio sull'erogazione e sulla qualità del servizio".

Unc: "Scontato il fallimento del decreto". Codacons: "Denunciare i sindaci inadempienti"

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, il quadro generale è comunque desolante. "Era evidente e scontato", spiega Dona, che i vincoli previsti dal decreto Asset "come quello di riservare le licenze aggiuntive per fronteggiare grandi eventi esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza", limitando peraltro la durata a 12 mesi, "avrebbe fatto fallire qualunque incremento di taxi. Non è un caso - spiega - che per la prima volta i tassisti non abbiano protestato di fronte a questa falsa riforma".

"Un semplice richiamo non basta" dice invece il presidente del Codacons Carlo Rienzi. "Riteniamo - aggiunge - che i sindaci che non aumentano le licenze vadano sanzionati e denunciati per i possibili reati di rifiuto di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio".