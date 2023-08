Taxi senza Pos e maxi attese: ora arrivano i controlli

Al via i controlli dell’Antitrust sui taxi dopo le numerose criticità riscontrate in alcune città italiane, Roma, Milano e Napoli in primis. Negli ultimi tempi molti cittadini esasperati si sono sfogati sui social denunciando attese spasmodiche per accedere a un taxi in molte aree di Roma, e non solo. Qualche mese prima l’attacco ai colleghi NoPos di Roberto Mantovani "RedSox", il tassista di Bologna che ha deciso di pubblicare sui social dei resoconti quotidiani degli incassi con carta per dimostrare ai tassisti che la loro battaglia contro i pagamenti digitali è sbagliata.

Da qui la decisione dell’Antitrust di avviare un'attività di verifica nel settore dei taxi, in particolare in merito ai "pesanti disservizi per l'utenza: dai tempi di attesa all'uso del tassametro, dall'accettazione dei pagamenti elettronici alla corretta funzionalità dei Pos". L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avanzato richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive nelle tre città, ma anche ai comuni di Roma, Milano e Napoli e alle principali piattaforme per le prenotazioni. In particolare vuole sapere quante vetture sono in servizio per turno, il numero di corse effettuate per vettura, le assenze, i tempi di attesa, le richieste inevase. Sotto la lente anche i dati inviati alle amministrazioni comunali o da queste richiesti per adempiere gli obblighi di verifica della qualità del servizio reso.

"L'obiettivo - spiega l’Antitrust - è quello di far luce sul sistema delle licenze 'a numero chiuso' che ostacola il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il prodursi dei conseguenti benefici in termini di soddisfazione della domanda e di qualità del servizio". Con questa mossa l’autorità intende "approfondire il ruolo delle cooperative e delle società di radiotaxi nel garantire corrette modalità di erogazione del servizio". In base alle informazioni raccolte, valuterà eventuali iniziative a tutela del mercato e dei consumatori.

