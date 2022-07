I taxi non mollano, nuovo incontro col Governo

Prosegue domani al Mims il confronto con le rappresentanze sindacali dei tassisti e degli ncc. Presieduto dalla viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, l'incontro con le rappresentanze dei tassisti è stato fissato alle ore 11 e quello con gli autoservizi pubblici non di linea, ncc, alle ore 14. Lo riferisce in una nota il ministero.

"Sul ddl Aiuti ci sono due questioni che abbiamo sollevato più volte, in primo luogo sui taxi. Nonostante l'Europa non chieda una liberalizzazione del settore, si voglia affidare una delega in bianco al governo e non si capisce per fare cosa. Noi intendiamo tutelare la normativa attuale. C'è poi la questione dei servizi in house. Non capiamo perché si voglia smantellare il sistema delle multi utility pubbliche, realtà virtuose dei territori e dei comuni, per andare ad affidare i servizi a società e imprese private. Noi non siamo d'accordo". Lo ha detto il capogruppo a Montecitorio, Riccardo Molinari, al termine della riunione tra i deputati della Lega, il segretario Matteo Salvini, insieme ai ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia.

Perché i taxi sono contro il Ddl concorrenza

Che cosa vogliono le rappresentanze dei taxi? La cancellazione dell’articolo 10 del Ddl concorrenza. Ci sono due punti che non convincono. Nel primo la legge affida una delega al governo in materia di "adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti". In pratica la norma passa la palla all’esecutivo, al quale viene affidato il compito di legiferare, introducendo nuove forme di trasporto che utilizzano applicazioni e che mettono in contatto diretto i passeggeri e i conducenti. In pratica i tassisti non ci stanno a dover competere con colossi del trasporto come Uber e Lyft.

Tutto inconcepibile per i sindacati dei tassisti, che, in una locandina diffusa, spiegano il loro disappunto: "Qualcuno dirà che siamo il "vecchio" contro la "modernità", che siamo dei privilegiati che ostacolano il mercato, e tutta un’altra serie di falsità, mentendo, sapendo di mentire. La realtà è che la nostra battaglia è la lotta di 40mila lavoratori contro la speculazione finanziaria, ma anche la difesa dell’utenza e del servizio pubblico contro meccanismi come algoritmi e libero mercato, che li andrebbero a strangolare nel momento del bisogno”. Il secondo punto dell’articolo dieci del Ddl concorrenza è quello che chiede "promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati". Dunque semplicemente prevede una forma di pubblicizzazione della presenza di alternative ai normali taxi.