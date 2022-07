I taxi in sciopero che negano il futuro

Taxi - foto di repertorio Ansa

Non sono solito prendere taxi perché a me piace guidare. Quando mi sposto in città uso lo scooter o l’auto. Tuttavia di recente mi sono infortunato e sono stato costretto a camminare con un paio di stampelle. In quel periodo, fine maggio, c’è stata un’occasione in cui dovevo andare a un appuntamento. Ero a Torino e nessuno poteva accompagnarmi. Non potevo guidare e la fermata dell’autobus era troppo lontana. Così ho pensato di chiamare un taxi. All’andata il tassista mi ha chiesto dove dovessi andare e io gli ho comunicato la via precisa. Per arrivarci ha subito aperto lo stradario, quello cartaceo. Mi ha commosso perché mi ha ricordato quando ero piccolo e viaggiavo con mio padre, che era solito tirare fuori mappe di ogni genere dal vano portaoggetti dell’auto. Tutt’ora quando devo andare fuori Roma, lui comincia a indicarmi le varie possibilità e i percorsi alternativi per muoversi da un punto all’altro del Paese. Altri tempi.

Fatto sta che il tassista ha guidato fino alla destinazione consultando più volte le mappe del capoluogo piemontese, per poi lasciarmi comunque a duecento metri circa dalla destinazione. “Forse se prendo questa traversa e poi giro a destra e poi ancora a destra arriviamo proprio davanti al negozio” mi ha detto con gli occhi fissi sulla mappa. Io l’ho rassicurato del fatto che non ho problemi a fare un pezzo in stampelle, ho pagato e sono sceso.

Al ritorno è andata anche peggio. Il tassista ha usato lo stesso stradario cartaceo ma questa volta non sapeva neppure dove fosse la strada della casa in cui dovevo tornare. Quando è arrivato nel quartiere, abbiamo girato un po’ in cerca di un riferimento. Lui chiedeva a me ma io non sono di Torino e non conosco benissimo la città. Non fino a orientare un tassista nella periferia. Alla fine ho riconosciuto un bar e siamo arrivati a destinazione. Quando sono sceso da quell’auto ho fatto due cose: ho aperto una applicazione del cellulare per farmi portare il pranzo a casa e un’altra app per prenotare il treno del giorno dopo. Uscire dal taxi torinese è stato un po’ come uscire dall’auto del film Ritorno al futuro dopo aver fatto un viaggio nel passato.

Io li capisco i tassisti d’Italia che scioperano e invadono Roma per protestare contro il Ddl concorrenza. Hanno paura di perdere una posizione di privilegio perché di sostanziale monopolio. Forse hanno ragione quando ci mettono in guardia sul fatto che ci esporremo alla speculazione finanziaria e ad algoritmi capaci di schiavizzare il lavoratore ma qualsiasi attacco al sistema non è credibile senza che venga fatta mai mezza autocritica. Sì, ci sono i lavoratori da tutelare. Poi però ci sono gli utenti, che hanno nuove esigenze e faticano a capire perché quei bisogni non debbano essere soddisfatti per salvare chi neppure ci prova a stare al passo con il presente.