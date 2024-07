La nuova truffa del taxi collettivo: la corsa costa quattro volte di più

In genere chi cerca un taxi collettivo lo fa per risparmiare sulla tariffa. Ma con l'ultima truffa la corsa condivisa arriva a costare anche quattro volte di quanto dovrebbe. La notizia arriva da Roma e la "tecnica" usata è facilmente replicabile altrove: siamo all'aeroporto di Fiumicino e, come riportato da RomaToday, col favore della notte alcuni tassisti hanno messo in piedi questo sistema di moltiplicazione dei guadagni. Turisti e viaggiatori sono le vittime di questa nuova truffa.

Come funziona la nuova truffa del taxi collettivo

Tutto inizia dalle denunce degli utenti sulle pagine social di Adr, Aeroporti di Roma, l'ente che gestisce lo scalo di Fiumicino. Come si vede dalle segnalazioni, dei viaggiatori lamentano disagi per le code e per alcuni comportamenti scorretti.

Come segnala quest'utente, la "nuova barbara abitudine" riguarda i taxi collettivi, quando la corsa viene condivisa tra più utenti per risparmiare. Come previsto dal regolamento taxi del comune di Roma Capitale, la tariffa per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino è di 50 euro - da poco aumentata a 55 euro -, quindi da dividere tra i passeggeri: se sono quattro, di norma la corsa costerebbe 12,50 euro a testa.

Ma, come segnalato, i tassisti fanno pagare la corsa 50 euro a testa: con quattro passeggeri il risultato è di 200 euro di incasso e un costo di quattro volte superiore alla tariffa fissata. Aeroporti di Roma ha risposto alle segnalazioni sui propri social e ha denunciato tutto alla polizia.

Ma l'ente aeroportuale non può fare nulla sul caso e ha invitato gli utenti a rivolgersi a Roma Capitale, che ha la competenza sulla materia e ne stabilisce norme e funzionamento con regolamenti e tariffari.

Contattata da RomaToday, Aeroporti di Roma ha comunque voluto specificare le azioni di contrasto per limitare o debellare le pratiche scorrette. Tra queste c'è l'assegnazione automatica delle corse tramite totem direttamente all’interno dei terminal dello scalo romano. Sono stati istituiti anche “percorsi segregati per tutelare i clienti taxi da procacciatori abusivi".

Corse da 35 euro ne costavano 75: la storia dei tassisti sanzionati a Ischia

La guardia di finanza ha sanzionato trenta tassisti sull'isola di Ischia per la mancata esposizione del tariffario. Secondo i controlli, i tassisti applicavano in modo arbitrario prezzi che si aggiravano dai 50 ai 100 euro, in tratti stradali i cui regolamenti comunali prevedono costi tra i 15 e 45 euro.

Tra gli episodi contestati, quello in cui un tassista del comune di Ischia di Serrara Fontana che chiedeva 75 euro a fronte della tariffa predeterminata di 35. Il taxi non aveva neanche la revisione.

L'aumento delle tariffe a Roma (con 1.000 taxi in più)

Proprio a Roma ci saranno mille licenze di taxi in più, ma con tariffe più care. Due delibere approvate dalla giunta capitolina del sindaco Roberto Gualtieri faranno aumentare il numero di taxi, al momento circa 7.800. I disagi nella Capitale sono quotidiani, con lunghe code di attesa a Fiumicino, Termini e in altri punti di snodo per viaggiatori e turisti.

Il nuovo tariffario prevede uno scatto iniziale al tassametro da 3 a 3,50 euro nei giorni feriali diurni e passa da 7 a 7,50 euro la notte, dalle 22 alle 6. Viene introdotta la corsa minima da 9 euro. Salgono da 50 a 55 euro e da 31 a 40 euro le tariffe minime, rispettivamente dall'Aeroporto di Fiumicino e da quello di Ciampino per arrivare all'interno delle Mura Aureliane (35 e 25 euro la corsa minima per destinazioni fuori dalle Mura).

Sale dal 10 al 15% lo sconto per le donne che cercano un taxi per spostarsi di notte, resta al 10 quello per chi deve andare all'ospedale o per chi sta uscendo da una discoteca e non se la sente di guidare, mentre viene introdotto uno sconto del 10% per gli over 70. E il prossimo passaggio sarà l'aumento degli Ncc, 2.000 nuove autorizzazioni: non se ne rilasciano dal 1993.