Protesta contro i jet privati, anche Taylor Swift nel mirino degli attivisti

Prima il sito neolitico di Stonehenge, poi il jet privato di Taylor Swift. Gli eco-attivisti di Just Stop Oil hanno rivendicato l'ultimo blitz nel quale due ragazze hanno fatto irruzione nella pista dell'aeroporto di Stansted spruzzando vernice arancione sul jet della stella del pop statunitense, atterrata da alcune ore in Inghilterra per il suo spettacolo a Wembley.

La protesta, hanno spiegato gli ambientalisti, è finalizzata a chiedere un ''accordo di emergenza'' per mettere fine all'uso di combustibili fossili entro il 2030.

Arrestate le due attiviste

Le due ambientaliste di 22 e 28 anni sono state arrestate dalla polizia dell'Essex con le accuse di danneggiamento e interferenza con il funzionamento delle infrastrutture nazionali. Sospese inoltre "in via precauzionale, le operazioni sulla pista per un breve periodo", fanno sapere le autorità, precisando che "nessun volo è stato interrotto e l'aeroporto e i voli funzionano normalmente".

Il sovrintendente capo Simon Anslow ha assicurato che la presenza della polizia sarà "intensificata" all'aeroporto quest'estate aggiungendo che le forze dell'ordine "non sono anti-protesta", ma "agiranno sempre laddove si verificano atti criminali".