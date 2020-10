Le 4 Regioni in cui le terapie intensive sono oltre la soglia di allarme

La maggior parte delle Regioni italiane non ha superato la soglia di saturazione, stabilita al 30%, ma ci sono quattro eccezioni. Il report settimanale Altems: in Italia casi quadruplicati negli ultimi due mesi

Mentre i contagi in Italia continuano ad aumentare, molte regioni vivono nell'ombra di un possibile lockdown. Uno dei fattori da tenere sott'occhio è la situazione delle terapie intensive: al momento la maggior parte delle Regioni non ha superato la soglia minima della saturazione per le terapie intensive, stabilita al 30%. Ma purtroppo non tutte sono in questa condizione. Ci sono infatti quattro eccezioni: l'Umbria in primis che arriva al 53% superando anche la seconda soglia d'allarme (43%), seguita da Valle d'Aosta (35%), Piemonte (33%) e Campania (33%). Sono i dati indicati dalla 26.esima puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica con il confronto sistematico dell'andamento della diffusione di Sars-Cov2 a livello nazionale.

Coronavirus, la saturazione delle terapie intensive

Nel dettaglio, dal Report è stato analizzato l'andamento della saturazione dei posti letto di terapia intensiva effettivamente incrementati nelle singole Regioni. Sono state individuate 3 soglie di allarme: la prima (30%) riprende il valore indicato per l'occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva, previsto dal ministero della Salute nella circolare sulle attività di monitoraggio del rischio sanitario in emergenza Covid-19 (30 aprile 2020); la seconda (43%) corrisponde alla saturazione massima che è stata raggiunta in Italia nel picco di massimo stress per le terapie intensive (3 aprile 2020); la terza corrisponde alla saturazione massima raggiunta in una singola Regione sul valore massimo dei posti letto resi disponibili nel corso della crisi in una singola Regione (Lombardia e Val d'Aosta).

Il report, poi, ha monitorato il tasso di saturazione comparando i posti letto attivi prima del Dl che li ha incrementati con quelli post Dl. Il tasso di saturazione medio calcolato sull'intera penisola è del 30% se consideriamo la dotazione pre DL 34 e del 18,3% se, invece, teniamo in considerazione i nuovi posti letto. Se consideriamo, dunque, la dotazione di posti letto originaria, ovvero prima dei piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera, il 70% dei posti letto di terapia intensiva in Valle D'Aosta, il 53,6% in Umbria, il 47,8% in Campania, il 41,3% in Piemonte e il 40,5% nella P.A. di Bolzano. Le percentuali scendono rispettivamente al 38,9%, 29,1%, 29,9%, 21,6% e 19,5% se prendiamo in considerazione la dotazione rispondente al Dl.

Coronavirus, in Italia casi quadruplicati in due mesi

In due mesi sono più che quadruplicati in Italia i contagi di Sars-Cov-2. La prevalenza nel periodo che va dal 28 settembre al 27 ottobre è pari a 504,17 casi di infezione per 100mila abitanti, contro 111,50 per 100mila nel periodo dal 29 agosto-27 settembre. Un dato non spiegabile unicamente con l'aumento dei tamponi effettuati, che hanno segnato un +60% fra settembre e ottobre. "Il contagio corre veloce - sottolinea Gianfranco Damiani, professore associato di Igiene generale ed applicata - In termini di monitoraggio della prevalenza degli ultimi due mesi, si denota come a ottobre, rispetto a settembre, sia aumentata di 5 volte, con un aumento dei tamponi, nello stesso periodo, di quasi il 60%".

Coronavirus, il 95% dei casi gestiti a domicilio

Gestiti a domicilio quasi tutti i nuovi casi di Covid. Nella settimana appena trascorsa tutte le Regioni hanno fatto prevalentemente ricorso all'isolamento domiciliare dei contagi: nel complesso, in Italia, ci sono stati 156,5 nuovi isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti, 8,1 nuovi ricoveri ordinari (per 100.000 abitanti) e 0,8 nuovi ricoveri in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti. Circa il 95% dei nuovi casi è stato, quindi, gestito a domicilio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dei nuovi casi registrati nell'ultima settimana in Italia - ribadisce Gianfranco Damiani, professore associato di Igiene generale ed applicata - il 95% è stato posto in isolamento domiciliare, con il valore massimo registrato in Campania (98%) e il valore minimo in Liguria (87%)".