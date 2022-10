Quando si accendono i termosifoni quest'anno: il nuovo calendario

Come stabilito dal decreto firmato dall'ex ministro della transizione energetica Roberto Cingolani, l'accensione del riscaldamento in case ed edifici è stata rinviata e limitata per far fronte al caro energia. Nel dettaglio, si legge nel decreto del 6 ottobre scorso, il periodo di funzionamento per l'inverno 2022/2023 si riduce in totale di 15 giorni: la data di accensione è stata spostata per tutti di 8 giorni e quella di spegnimento è stata anticipata di 7. Inoltre, i riscaldamenti funzioneranno un'ora in meno al giorno. Cosa significa in concreto? E soprattutto: quando si accendono i termosifoni quest'anno? L'Italia è suddivisa in fasce dalla A alla F, come stabilito da un dereto del presidente della Repubblica del 1993. Più il clima è caldo, più in là sarà acceso il riscaldamento. In base al piano di risparmio energetico del ministero, nel dettaglio:

nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dall'8 dicembre al 7 marzo;

nella zona B per 7 ore al giorno dall'8 dicembre al 23 marzo;

nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo;

nella zona D per 11 ore giornaliere dall'8 novembre al 7 aprile;

per la zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile;

per la zona F non è prevista alcuna limitazione.

Tra le località più calde, inserite nella fascia A (in cui si potranno accendere i riscaldamenti per massimo 5 ore al giorno) rientrano ad esempio le isole di Lampedusa e Linosa, in Sicilia, o la zona di Porto Empedocle nell'agrigentino. Si tratta di una ridotta porzione del paese. All'estremo opposto troviamo le località più fredde dell'arco alpino di Belluno e Trento (come Bressanone, in Alto Adige, o Courmayeur, in Valle d'Aosta), inserite nella zona F: per loro non è prevista di fatto alcuna restrizione. Rientrano nella fascia F anche alcune località dell'Appennino, come Abetone, in provincia di Pistoia: anche qui per il riscaldamento della case non cambierà nulla, in considerazione del clima particolarmente rigido.

Nella zona E, invece, i termosifoni si possono accendere dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore al giorno. Qui ricadono province come Alessandria, Bergamo, Brescia, Bolzano, Milano, Padova, Torino, Bologna, L'Aquila, Parma, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Arezzo, Perugia e Potenza. Nella zona D, la data di accensione del riscaldamento è l'8 novembre e il periodo va avanti fino al 7 aprile, con un orario massimo di funzionamento che non può superare le 11 ore. Questa zona comprende, tra le altre, le province di Avellino, Caltanissetta, Firenze, Genova, Livorno, Pisa, Roma, Siena e Vibo Valentia.

Nella zona C, invece, il riscaldamento si accende dal 22 novembre al 23 marzo, fino a 9 ore al giorno. Qui ci sono le città della fascia adriatica nord e le province di Bari, Cagliari, Cosenza, Napoli, Oristano, Salerno e Taranto. Chiudono le aree con il clima più mite: nella zona B c'è il via libera ai termosifoni dall'8 dicembre al 23 marzo, per un massimo 7 ore al giorno. Qui ricadono le province di Agrigento, Catania, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.

Le limitazioni citate non si applicano ad alcune strutture specifiche: ospedali, cliniche o case di cura, strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti, sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali (solo se non ubicate in stabili condominiali), scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili, ed edifici adibiti ad attività industriali e artigianali.

Tuttavia, a causa delle temperature elevate e superiori alle medie stagionali, in questi giorni alcune città hanno deciso di posticipare ulteriormente l'accensione dei riscaldamenti. È il caso di Milano, che rientra nella zona E e avrebbe potuto iniziare il 22 ottobre: il sindaco Giuseppe Sala ha firmato un'ordinanza che posticipa la data al 29 ottobre. Lo stesso posticipo ha riguardato Bergamo e Cremona:anche in questi comuni, perciò, i termosifoni si accenderanno il 29 ottobre. Sempre in Lombardia, Varese aspetta la fine del mese: 31 ottobre. Ordinanza firmata anche a Torino dal sindaco Stefano Lo Russo: accensione posticipata dal 22 ottobre al 29 ottobre.

Bologna fa parte della zona E che prevede l'accensione per il 22 ottobre, ma l'amministrazione ha predisposto il rinvio al 2 novembre. Lo stesso ha fatto Imola e tutto l'hinterland bolognese. In Veneto, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha firmato l'ordinanza necessaria al rinvio fino al 2 novembre. Posticipi anche in Friuli Venezia Giulia: Pordenone accenderà i riscaldamenti a partire da venerdì 28 ottobre.