Terremoto ai Campi Flegrei, scossa sentita nei comuni vicini

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata questa sera, 23 novembre 2023, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella zona dei Campi Flegrei. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 19.41, sono Pozzuoli e Quarto. La profondità del terremoto è stata di 2,8 chilometri.

"A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Napoli, con epicentro localizzato in area flegra, con magnitudo ML 3.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose". È quanto si legge in una nota stampa del Dipartimento della Protezione Civile.

