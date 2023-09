Un'italiana nell'inferno del terremoto in Marocco: "Ho visto le pareti crollare"

"Ore 23,08 l'allarme SOS emergenza del mio cellulare suona, il boato un rumore assordante, non riesco a capire, tutto inizia a tremare. Cadono bicchieri, la tavola si sposta non riesco a stare in piedi, 35 secondi che durano un'eternità". Così Barbara Messini, imprenditrice originaria di Montevarchi, racconta il terrore del terremoto in Marocco. Lei era lì, a Marrakesh, dove vive ormai da dieci anni ed è titolare di una struttura ricettiva.

Dopo la scossa più forte si è messa al riparo e con un post Facebook ha raccontato quanto accaduto. Poche righe che condensano il senso della tragedia che ha colpito il Paese:"Il caos, parti di facciate cadono, i clienti sembrano impazziti, io ho lo scooter davanti a me, prendo il mio zaino ci metto cose a caso, un golf, una maglina, un foulard, una coperta, prendo Lola, metto in moto e via verso l'aria aperta. Ora sono le 4,05. Sarà una lunghissima notte. Ringrazio i miei angeli sto bene".

In Marocco, secondo i dati della Farnesina, ci sono 500 italiani. Chi per vacanza. Chi, come Barbara, per lavoro. Sono stati tutti rintracciati e stanno bene.

Passata la paura più grande, Barbara prendei il suo telefono e posta i video girati in alcune strade del centro della città: "Paura, tanti crolli nel centro storico ma tanto coraggio, solidarietà".

