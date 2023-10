Trema Napoli: ancora una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei

La caldera dei Campi Flegrei continua a tremare. Una scossa di terremoto poco dopo le 22 a Napoli, si è sentita in tutta la città. Molte persone si sono riversate in strada fino a notte, alcuni calcinacci caduti sulle auto ad Agnano. Verifiche dei vigili del fuoco per lesioni segnalate su alcuni edifici nella zona di Pozzuoli: in ogni caso non sono giunte al comando di Napoli richieste di soccorso.

Terremoto Napoli: scossa di magnitudo 4.0

La scossa di ieri sera alle 22.08 è stata di magnitudo 4.0, a una profondità di circa 3 chilometri. Uno sciame sismico è in corso. Sono proseguite nella notte le verifiche sulla stabilità degli edifici, sia pubblici che privati. Le cinque cose da sapere su quello che sta succedendo "sotto Napoli" in queste settimane.

Lunghe file di auto che si allontanano dalla zona dell'epicentro ieri a tarda sera e alcuni calcinacci sono caduti sulle auto ad Agnano, come dimostra questi video pubblicati sui social e rilanciati da NapoliToday:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sindaco di Bacoli: "Non cedere alla paura"

Quella di ieri sera è stata "la seconda scossa più importante, fortunatamente non ci sono danni. Certo, c'è paura e preoccupazione" tra i cittadini, "ma non dobbiamo assolutamente cadere nel panico, dobbiamo imparare a convivere con questa fase sismica, è uno sciame sismico che andrà avanti, proseguirà nei prossimi giorni e mesi". Lo ha detto ai microfoni di Rainews 24 Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, uno dei comuni flegrei coinvolti dal terremoto. "Abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie assieme alla Protezione civile. Dopodomani ci sarà un incontro in Prefettura con il governo, esiste un piano di evacuazione in caso di necessità, ma bisogna finanziare le opere di messa in sicurezza e per le vie di fuga", spiega.

Nella notte la circolazione ferroviaria è gradualmente ripresa, dopo tutte le verifiche dei tecnici. Continuano anche le verifiche di stabilità degli edifici, sia pubblici che privati.

Perché trema la terra ai Campi Flegrei

Da anni gli scienziati di tutto il mondo studiano quel terreno instabile dove vivono più di cinquecentomila persone e dove sono state costruite case, scuole e strade. Negli ultimi diciotto anni il livello del suolo a Pozzuoli si è innalzato di circa un metro. La caldera, conosciuta con il nome di Campi Flegrei, è parte di una catena di vulcani sotterranei e sommersi. Per i geologi è improbabile che in tempi brevi si verifichi una grande esplosione, ma piccole eruzioni non sarebbero una sorpresa. Vista la densità abitativa, ne potrebbe bastare una piccola per fare danni enormi.

Continua a leggere su Today.it...